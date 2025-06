Er wordt veel gesproken en geschreven over de toekomst van Max Verstappen (27). De Red Bull Racing-coureur heeft een ontsnappingsclausule in z'n - tot medio 2028 doorlopende - contract staan en er wordt aangenomen dat hij deze dit jaar kan activeren als de prestaties niet naar wens zijn. Volgens Allard Kalff (62) is dit echter niet aan de orde.

Dat er een exitclausule zit in het nog tot 2028 doorlopende contract van Verstappen bij Red Bull, is geen geheim. Er is al meermaals van meerdere kanten bevestigd dat er een clausule is opgenomen in de verbintenis tussen Verstappen en het Oostenrijkse team, maar over de details zijn nooit uitspraken gedaan. Lange tijd werd aangenomen dat de clausule betrekking had op de stand in het wereldkampioenschap, maar dr. Helmut Marko heeft dit recentelijk nog ontkracht. Volgens hem had de clausule niets met de WK-stand te maken. Maar waarmee dan wel? Frank Evenblij liet onlangs al weten dat hij had vernomen dat de exitclausule door Verstappen geactiveerd zou kunnen worden als z'n persoonlijke gevoel bij de auto niet goed meer is. Wat de 'activatietrigger' ook mag zijn, Kalff denkt dat überhaupt dit seizoen nog geen gebruik van gemaakt kan worden.

Artikel gaat verder onder video

F1-teams wachten geduldig op toetreding Verstappen tot markt

In het programma In de Slipstream van Viaplay spraken Kalff en collega Kees van de Grint over de toekomst van Verstappen en concludeerden ze dat alle F1-teambazen wel bijzonder voorzichtig zijn met hun uitspraken over de viervoudig wereldkampioen, juist omdat ze niet naast de boot willen vallen als Verstappen op de markt komt. Of Verstappen überhaupt op de markt gaat komen vóór 2029 is nog maar de vraag, maar als het gebeurt - bijvoorbeeld door de exitclausule -, dan is dit nog niet dit jaar. Althans, dat verwacht Kalff.

Exitclausule Verstappen niet geactiveerd in 2025

Als de analist en presentator gevraagd wordt naar hoe dat nu zit met het activeren van die ontsnappingsclausule, zegt hij dat daar dit seizoen nog geen sprake van is. "Zover ik weet is dat pas eind volgend jaar op z'n vroegst", zo zegt Kalff, die dus denkt dat Verstappen op z'n vroegst in 2027 in een andere auto bij een ander merk kan zitten.

