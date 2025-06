Kalff: "Als dát gebeurt, dan willen ze allemaal Verstappen contracteren"

Max Verstappen (27) heeft nog een doorlopend contract tot medio 2028 bij Red Bull Racing, maar er klinken her en der geluiden dat de Nederlander deze periode niet helemaal uit gaat zitten. Ook heeft Verstappen een zogenoemde ontsnappingsclausule in z'n contract. Dit maakt dat alle F1-teambazen uiterst voorzichtig zijn met het uiten van kritiek op Verstappen in de media, zo stelt Allard Kalff. Volgens de commentator staan ze allemaal klaar om Verstappen te contracteren.

Tijdens de Grand Prix van Spanje kreeg Verstappen het in de slotfase van de race aan de stok met George Russell van Mercedes. Verstappen leek bewust een botsing te forceren en werd daar flink voor gestraft door de stewards. Na afloop van de race was Mercedes-teambaas Toto Wolff echter redelijk mild over de actie van Verstappen jegens zijn coureur. Niet zo gek, concludeert Kalff. Wolff wil namelijk maar wat graag op de eerste rij zitten als Verstappen op de markt komt. En dat geldt eigenlijk voor alle teambazen. Volgens Kalff praten ze allemaal "met meel in de mond" omdat ze niet het risico willen lopen naast Verstappen te grijpen als hij beschikbaar is. Dit zegt de analist bij In de Slipstream op Viaplay.

F1-teambazen willen allemaal Verstappen contracteren

Dat Wolff zich dan ook enigszins inhield toen Verstappen tegen Russell was aangereden, vindt Kalff niet meer dan logisch. "Ja, natuurlijk is hij mild. Wat daar speelt, is dat uiteindelijk alle teambazen praten met meel in de mond, omdat al die teambazen op het moment dat Verstappen op de markt komt, eind volgend jaar misschien, of het jaar daarna, maakt niet uit waneer dat is, dan willen ze allemaal Verstappen tekenen. Punt", zo zegt de Viaplay-analist. Kalff wijst hierbij naar Flavio Briatore van Alpine als voorbeeld. "Briatore zegt: 'De snelste manier om wereldkampioen te worden, is als ik Max in de auto krijg.' Dat is gewoon wat hij zegt", aldus Kalff.

Wolff wil Verstappen niet in afvallen in de pers

En dat je met een Verstappen in je auto sneller wereldkampioen wordt, dat weet Toto Wolff ook, zegt de analist en presentator. "En Toto Wolff weet dat ook. De snelste manier om wereldkampioen te worden, is Verstappen in je auto zetten. Dat is zo. Dus gaat hij nooit zeggen: 'Ja, die Max wil ik nooit meer in m'n team hebben, wat een gek bla bla bla.' Nee natuurlijk gaat hij dat niet zeggen. Dus die is heel voorzichtig."

