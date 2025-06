Johnny Herbert is van mening dat Arvid Lindblad een gevaar vormt voor Yuki Tsunoda. Hij zou volgens de voormalig FIA-steward namelijk wel eens de opvolger van de Japanner bij Red Bull Racing kunnen worden.

Arvid Anand Olof Lindblad is een Britse Zweed, geboren op 8 augustus 2007. Lindblad begon op vijfjarige leeftijd met karten, waarna hij in 2015 op competitief niveau deel begon te nemen. In 2022 debuteerde hij in de single-seaters in de Formule 4, bij Van Amersfoort Racing. Red Bull pikte hem rond deze tijd op en voegde hem toe aan het Red Bull Junior Team. Na aan meerdere Formule 4-kampioenschappen deel te hebben genomen, promoveerde Lindblad in 2024 naar de Formule 3. Hier eindige hij met 113 punten op de vierde plaats. Dit seizoen komt Lindblad in de Formule 2 uit bij Campos Racing. Toen hij in Djedda de sprintrace op zijn naam schreef, werd hij met een leeftijd van 17 jaar en 243 dagen de jongste winnaar uit de geschiedenis van de opstapklasse. Inmiddels heeft Lindblad twee overwinningen op zijn naam staan en staat hij met 79 punten op de derde plaats in het kampioenschap.

Tsunoda moet oppassen voor Lindblad

Lindblad wordt in de paddock genoemd als mogelijke invaller voor Max Verstappen mocht hij geschorst worden, maar Johnny Herbert is van mening dat vooral Yuki Tsunoda over zijn schouder moet blijven kijken: "Je bent altijd in gevaar om je stoeltje te verliezen, als je het zo moeilijk hebt zoals Yuki Tsunoda", klinkt het bij goksite Yay Sweepstakes. " href="https://yaysweepstakes.com/" target="_blank"> Yay Sweepstakes. "Kijk maar hoe veel moeite Liam Lawson, Pierre Gasly en Alexander Albon ermee hadden om de teammaat van Max Verstappen te zijn. Je krijgt mentaal een pak slaag, als je contact zo ver achter je teammaat ligt. Tsunoda zit in een lastige positie. Is er een dreiging voor hem? Nou, er is een gozer die onlangs de Formule 2-race won, bij Red Bull hoort en ontzettend snel omhoog aan het klimmen is. En dat is Arvid Lindblad."

De nieuwe Max Verstappen?

Herbert vervolgt: "Ik weet dat Helmut Marko ontzettend veel respect heeft voor Lindblad. Hij weet heel goed wat hij wil en wat hij moet doen om in de Formule 1 te komen. Hij is de perfecte kandidaat als Tsunoda het moeilijk blijft hebben. Is er iemand die beter dan Verstappen zou kunnen zijn? Ja. Kan dat Lindblad zijn? Absoluut. Maar de echte uitdaging komt pas als Max in de garage naast je zit. Tsunoda zal over zijn schouder kijken, want hij levert geen goed werk. De Formule 1 is een heel zwaar mentaal spelletje."

