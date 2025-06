Simraceteam Verstappen gediskwalificeerd, Red Bull onthult mager ontwikkelingsplan | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Er was geen Grand Prix van de Formule 1 dit weekend en dus kon Max Verstappen zich focussen op de virtuele 24 Uur van de Nürburgring met zijn simraceteam, Team Redline. Het is echter uitgelopen op een diskwalificatie. Red Bull Racing heeft ook weinig goed nieuws voor de regerend wereldkampioen, want er zitten geen grote upgrades meer aan te komen voor de RB21. Hoofdadviseur Helmut Marko ging daarnaast in op de veelbesproken incidenten in Spanje en wijst daarbij naar Oscar Piastri. Verder is Jonathan Wheatley te spreken over de stappen die Kick Sauber maakt, komen we binnenkort te weten wie de nieuwe Alpine-teambaas wordt en weigert Indy 500-winnaar Álex Palou de overstap naar de koningsklasse te maken.

Marko wijst naar slimmigheidje Piastri voor slechte herstart Verstappen: "Dat wist hij"

Helmut Marko heeft meer uitleg gegeven over de veelbesproken tegenvallende slotfase voor Max Verstappen tijdens de F1 Grand Prix van Spanje. De hoofdadviseur van Red Bull Racing wijst naar Oscar Piastri als een van de verantwoordlijkheden. Daarnaast is hij met een opdracht gekomen voor Verstappen. "We hadden een betere kans gehad op gebruikte, zachte banden dan nieuwe, harde banden", geeft Marko in zijn column op Speedweek toe. "Het opwarmen is heel moeilijk met de hardste compound. We kregen die gewoon niet op temperatuur. Maar Piastri reed ook langzaam voor de herstart. Ondanks zijn jonge leeftijd, rijdt hij als een veteraan. En hij wist dat Max op de harde band stond. Daarna was natuurlijk het incident van Max, maar je moet naar de context kijken." Lees hier het hele artikel over Helmut Marko die verklaring heeft voor tegenvallende slotfase Max Verstappen.

Simteam Verstappen trekt zich terug na misbruik maas in de wet op iRacing

Er werden drie GT3-auto's ingezet door Team Redline voor de virtuele 24 Uur van de Nürburgring en ze domineerden de kwalificatie. Ze deden mee aan de top split en behoorden dus tot de allerbesten. De No. 71 Porsche van Gustavo Ariel, Enzo Bonito en Edoardo Leo pakte de pole position met een 8:06.803, 0.149 seconden onder de tijd van de No. 69 zuster-Porsche van Sam Kuitert, Luke McKeown en Cooper Webster. De No. 20 BMW van Team Redline, bestuurd door Florian Lebigre, Chris Lulham en Diogo Pinto, kwalificeerde zich als zevende. Zoals altijd had Team Redline een eigen uitzending met commentaar van Luke Crane, vergezeld door Max Verstappen. Ver kwamen ze echter niet. Team Redline werd gediskwalificeerd en trok zich terug, en de livestream werd stopgezet na een regen van klachten. Lees hier het hele artikel over de diskwalificatie van Team Redline.

Wheatley ziet Sauber meer punten scoren dan Red Bull: "Blij met de upgrade"

Nico Hülkenberg kwam als vijfde over de streep tijdens de F1 Grand Prix van Spanje. Kick Sauber heeft nu een auto die meer punten scoort dan een auto van Red Bull Racing, en dat is Jonathan Wheatley ook opgevallen. Hij heeft onlangs de overstap gemaakt van sportief directeur van Red Bull naar teambaas van de Zwitserse formatie, en is tevreden met de vooruitgang. "Ik ben gewoon blij dat de upgrade deed wat we ervan hadden verwacht, en dat de feedback van de coureurs hetzelfde was", vertelde Wheatley tegenover de media. "We hebben er zoveel werk in gestopt en er is zoveel passie in dit team. Ik hoop dat we dit als een soort springplank kunnen gebruiken op onze weg richting de top, waar we willen zijn. Ik hoop dat we verder kunnen bouwen op dit momentum." Lees hier het hele artikel over een tevreden teambaas Jonathan Wheatley bij Kick Sauber.

Indy 500-winnaar Palou weigert overstap naar F1: "Zij hebben niet zoveel plezier als ik"

Álex Palou is een legende geworden in de IndyCar Series. Hij heeft ooit geprobeerd de overstap te maken naar de Formule 1, maar dat liep stuk. Desondanks wordt de coureur van Chip Ganassi Racing (CGR) opnieuw in verband gebracht met F1-teams, maar hij laat weten dat hij het zal weigeren, als er toch een kans ligt. "Nee, dat trekt me niet meer aan", zei Palou over de Formule 1 tegenover de Indy Star. Hij wordt vanwege zijn Honda-connecties in verband gebracht met Aston Martin en vanwege zijn roots in Amerika met Cadillac. "Ik volg het nog wel. Het is een enorm kampioenschap. Het is geweldig. Ik ben er fan van, maar ik denk niet dat zij zoveel plezier hebben als ik dat hier heb. Ik zie mensen daar niet vieren met hun partners en kinderen, zoals wij dat hier doen. Ik zie hen niet rondhangen in de paddock of avondeten met hun monteurs. Ik geniet puur van racen, plezier maken en samen zijn met mijn mensen." Lees hier het hele artikel over de toekomst van IndyCar-legende Álex Palou.

'Briatore stelt oude bekende aan als nieuwe teambaas van Alpine F1'

Flavio Briatore gaf tijdens de afgelopen F1 Grand Prix van Spanje aan dat Alpine binnenkort een nieuwe teambaas zal aanstellen. Christian Horner, natuurlijk de huidige teambaas en CEO van Red Bull Racing waar Max Verstappen voor uitkomt, werd met de Franse formatie in verband gebracht, maar GPFans begrijpt dat hij het sowieso niet zal worden. Volgens PlanetF1 wordt het Steve Nielsen. Briatore, de uitvoerend adviseur die de taken van de teambaas op zich heeft genomen sinds het plotselinge vertrek van Oliver Oakes, liet in Spanje weten er binnenkort een aankondiging zal zijn. Lees hier het hele artikel over de nieuwe teambaas van Alpine.

Marko onthult ontwikkelingsplan Red Bull: "Dan gaan we ons concentreren op 2026"

Red Bull Racing moet stappen maken om McLaren bij te kunnen houden, maar dat lijkt niet te gaan gebeuren. Helmut Marko heeft namelijk onthuld dat er geen grote upgrades meer aan zitten te komen. De hoofdadviseur legt uit waar McLaren de overhand heeft en wanneer ze gaan focussen op de 2026-auto voor Max Verstappen. "Je moet de auto in het juiste werkvenster krijgen en de banden op de juiste temperatuur", vertelde Marko over de Red Bull RB21 in zijn column bij Speedweek. "Misschien hoeven we maar een kleine aanpassing te maken. We beginnen vaak heel slecht tijdens de trainingen op vrijdag, voordat we de auto verbeteren voor de kwalificatie, waardoor we soms in staat zijn om een podium of zelfs een overwinning te pakken. Maar we missen gewoon de consistentie die McLaren laat zien." Lees hier het hele artikel over de ontwikkelingen van de RB21 en RB22 bij Red Bull Racing.

