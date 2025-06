Oscar Piastri zette tijdens de Grand Prix van Spanje een volgende potentiële stap naar zijn eerste wereldtitel in zijn loopbaan door te winnen in Barcelona. Tijdens en na de race zagen we meermaals een jongedame in beeld in de McLaren-pitbox, maar wie was zij nu precies?

Piastri droeg na de winst in Barcelona zijn overwinning op aan de dame die we meermaals in beeld zagen tijdens de Grand Prix van Spanje. Het gaat om Edie Piastri, de jongste zus van de McLaren-coureur, die steeds vaker haar opwachting in de Formule 1-paddock lijkt te maken. Samen met haar zussen Hattie en Mae en moeder Nicole was ze onder andere aanwezig bij de Grand Prix van Japan in 2024, waar ze hun broer vanaf de kant aanmoedigden.

Hechte band

Hoewel Edie zelf niet zo van de schijnwerpers lijkt te houden, heeft ze een sterke band met Oscar. Het bleek na de race in Spanje, toen Oscar zijn zege opdroeg aan Edie door haar naam op de champagnefles te schrijven in parc ferme. De Piastri-familie staat bekend om hun hechte band en nuchtere houding. Moeder Nicole heeft eerder aangegeven dat haar dochters, waaronder Edie, Oscar met beide benen op de grond houden. "Er is geen fanfare, en ze hebben er geen moeite mee om hem snel weer met beide benen op de grond te zetten," aldus Nicole.

Vriendin?

Na de Grand Prix van Spanje en het verschijnen van de beelden, vroegen veel fans zich af wie Edie precies was. Sommige televisiestations gingen zelfs dermate in de fout door te stellen dat het om de partner/vriendin van Piastri ging tijdens de race in Catalonië. Het gaat dus echter om het zusje, al is er weinig bekend over Edie, zelfs haar leeftijd niet. Naar alle waarschijnlijkheid is ze tussen de 18 en 21 jaar, daar ze het derde kind in het gezin is. Hoewel Edie haar leven grotendeels buiten de schijnwerpers houdt, lijkt haar aanwezigheid in de F1-wereld steeds meer te groeien.

