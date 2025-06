Johnny Herbert is van mening dat Lewis Hamilton de weg kwijt is bij Ferrari, en vraagt zich af of de zevenvoudig wereldkampioen niet simpelweg over zijn piek in de sport heen is.

Het veelbesproken avontuur van Lewis Hamilton bij Ferrari kent vooralsnog niet de gedroomde start. De zevenvoudig wereldkampioen lijkt zich niet op zijn gemak te voelen in de SF-25 en daarnaast is over de boordradio regelmatig te horen hoe zijn relatie met race-engineer Riccardo Adami regelmatig vrij stroef verloopt. Na negen raceweekenden staat Hamilton op de zesde plaats in het wereldkampioenschap, twee posities achter voormalig Mercedes-teammaat George Russell.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton is de weg kwijt volgens Herbert

"Het lijkt gewoon alsof Lewis Hamilton de weg kwijt is – echt kwijt", zegt Johnny Hebert bij InstantWithdrawalBettingSites. "Ik weet niet of de pure snelheid, die hij zijn hele carrière heeft gehad, er nog wel is. Ik dacht dat hij, met zijn uitzonderlijke racekwaliteiten, in staat zou zijn om zich over de problemen van de auto heen te zetten. Maar hij lijkt vast te zitten."

De voormalig FIA-steward vervolgt: "Het is geen prettig beeld. Toch is het niet de eerste keer dat we dit in de sport zien. Nigel Mansell won zijn kampioenschap in 1992, ging in 1993 naar Amerika, kwam in 1994 terug – en het werkte gewoon niet meer voor hem. Hetzelfde gebeurde met Michael Schumacher. Na zijn pauze kwam hij terug, maar hij was niet meer de oude Schumacher."

Geen klik met race-engineer

Volgens Herbert heeft iedere coureur een piek in zijn carrière, maar ook het einde daarvan: "Het is geen fijn gezicht. Charles Leclerc is ook niet tevreden over de auto, maar hij staat tenminste regelmatig op het podium. Bij Ferrari zijn er een paar slechte strategische keuzes gemaakt en de communicatie over de radio laat soms te wensen over, maar Hamilton mist gewoon de klik met zijn race-engineer. Sinds zijn sprintoverwinning in China heeft hij zijn comfortzone niet meer teruggevonden."

Hamilton kan dat beetje extra niet meer vinden

Herbert vervolgt: "Soms merk je het niet meteen als het allemaal niet meer zo makkelijk gaat als vroeger. Maar als je naar de andere kant van de garage kijkt en je teamgenoot presteert beter, dan dringt het misschien ineens door. De groten in deze sport weten op hun hoogtepunt alles uit hun auto te halen. Max Verstappen doet dat nu. Hamilton lijkt dat extra beetje simpelweg niet meer te kunnen vinden. En hij zal niet begrijpen waarom dat zo is – want hij voelt waarschijnlijk dat hij het nog steeds zou moeten kunnen."

Volgens Herbert kan Ferrari alleen op Charles Leclerc bouwen: "Leclerc presteert beter dan hij, met dezelfde auto. Leclerc groeit alleen maar verder en hij is degene die Ferrari’s toekomst in handen heeft. Op hem kunnen ze bouwen. Op Lewis Hamilton kunnen ze dat op dit moment niet. Het is naar om te zeggen, maar het is wel de waarheid."