Max Verstappen zette de slotfase van de Grand Prix van Spanje behoorlijk op stelten met zijn bijzondere actie tegenover George Russell. Allard Kalff stelt dat de Nederlander zo'n acties helemaal niet nodig heeft én wijst naar een mogelijke oorzaak van het hele voorval: het eerdere vertrek van Jonathan Wheatley.

De Grand Prix van Spanje stevende lange tijd op een race die voornamelijk als tactisch steekspel de boeken in zou gaan. Toch kwam daar na de safety car wegens de gestopte Andrea Kimi Antonelli verandering in. Na de herstart kreeg Verstappen het op de baan aan de stok met Charles Leclerc en Russell. Nadat engineer Gianpiero Lambiase de Nederlander opdroeg om de 'gewonnen' plek terug te geven, sloegen de stoppen door bij de viervoudig wereldkampioen en gaf hij Russell een beuk nadat hij eerst zijn plek inderdaad leek terug te geven. Na afloop van de race moest de Nederlander er niks van weten en weigerde hij de schuld op zich te nemen.

Jonathan Wheatley

Eén dag later kwam hij toch met excuses over de brug en erkende hij daarmee dus schuld. Kalff behandelt de situatie tijdens In de Slipstream op Viaplay en wijst in de hele situatie naar het vertrek van één man: "Ik denk dat Jonathan Wheatley zó goed de reglementen kent en dan zó overtuigd is van zijn gelijk, dat hij ook wel het gevecht aan durft te gaan. Wat was je straf geweest als je hem niet terug had gegeven? Vijf of tien seconden, dat had je nog wel aan kunnen vechten. Nu geef je het terug, dan kun je niks meer aanvechten. Dan is het gebeurd. Ik weet zeker: Jonathan Wheatley had dat nooit gedaan", zegt hij over het moeten teruggeven van de plek aan Russell.

Max heeft dit niet nodig

Toch baalt Kalff wel van de acties van Verstappen, al vindt hij het ergens ook weer enigszins overdreven: "Hoe vaker je de beelden bekijkt, hoe minder er aan de hand is. Wat ik vind is heel simpel. Max staat op de verkeerde band. Die is daar al redelijk van over de pis. Dan wordt hij op het rechte stuk geraakt door Charles Leclerc. Dan heeft hij het moment met George Russell en zegt het team dat hij hem er voorbij moet laten. Waarom? Hij vindt van niet. Dan doet Max wat hij doet, maar dat moet hij niet doen. Dat heeft Max helemaal niet nodig. Maar, als je het zo ziet, vind ik drie punten op zijn licentie ook wel... Max heeft dat niet nodig en moet dat niet doen."

