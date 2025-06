In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag ging de hoofdmonteur van Lance Stroll bij Aston Martin in op alle geruchten na zijn afzegging voor de Grand Prix van Spanje afgelopen weekend, stelde Helmut Marko dat hij met Red Bull Racing blijft geloven in de titel voor Max Verstappen en bleek Verstappen een onderonsje gehad te hebben met Netflix, dat bezig is met het nieuwe seizoen van Drive to Survive. Dit is de GPFans Recap van 4 juni.

Marko gelooft nog altijd in titelstrijd: "Dan zijn we net zo snel als McLaren"

Hoewel in Spanje duidelijk werd dat McLaren nog steeds een maatje te groot is voor Red Bull Racing, stelt dr. Helmut Marko dat de RB21 in de basis net zo snel is als de MCL39. Wel moet alles op z’n plaats vallen en dat is in de afgelopen races niet altijd gelukt. Meer lezen over waarom Marko met Red Bull hoop houdt op een titel van Verstappen in 2025? Klik hier!

Dit zijn de ex-vriendinnen van Max Verstappen

In 2020 kreeg Max Verstappen een relatie met Kelly Piquet. Inmiddels is het stel ouders van baby Lily, naast Penelope, het dochtertje dat Piquet kreeg uit haar eerdere relatie met Daniil Kvyat. Verstappen heeft in zijn 27 jaar niet stilgezeten: dit zijn de ex-vriendinnen van de viervoudig wereldkampioen. Meer lezen over alle ex-vriendinnen van Verstappen, die eerder dit jaar zijn eerste kind kreeg met Kelly Piquet? Klik hier!

Hoofdmonteur van Stroll reageert op vermeende woede-uitbarsting na uitschakeling in Q2

Afgelopen weekend moest Lance Stroll de Grand Prix van Spanje uiteindelijk overslaan. De Canadees had te veel last van een eerder opgelopen blessure, maar ook de verhalen over een woedende Stroll in de pitbox na de uitschakeling in Q2 deden de ronde. Harry Rush, de hoofdmonteur van Stroll bij Aston Martin, reageert op die berichten. Meer lezen over wat de hoofdmonteur van Stroll te zeggen heeft over alle geruchten? Klik hier!

Verstappen ziet Netflix gesprek afluisteren in Spanje en grijpt in

De Formule 1 heeft de afgelopen jaren een nieuw publiek aan zich weten te binden dankzij de docuserie Drive to Survive. De serie toont gesprekken en momenten die tijdens het seizoen niet op tv te zien zijn, maar in Spanje was Max Verstappen het even zat om voortdurend afgeluisterd te worden. Meer lezen over wat er gebeurde toen Verstappen merkte dat Netflix mee aan het luisteren was voor de serie Drive to Survive? Klik hier!

Verstappen verzocht op de knieën te gaan: 'Sorry stewards, FIA en fans voor mijn wangedrag'

Max Verstappen (27) heeft nog niet genoeg gedaan met zijn verontschuldiging op Instagram. De coureur van Red Bull Racing zou door zijn knieën moeten en zijn welgemeende excuses moeten aanbieden aan George Russell, de stewards, de FIA én de fans. Dit is de duidelijke mening van Norbert Friedrich Haug, voormalig vicepresident van Mercedes-Benz. Meer lezen over wat de voormalig vicepresident van Mercedes-Benz te zeggen heeft over Verstappen na zijn incident van afgelopen weekend? Klik hier!

