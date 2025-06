In 2020 kreeg Max Verstappen een relatie met Kelly Piquet. Inmiddels is het stel ouders van baby Lily, naast Penelope, het dochtertje dat Piquet kreeg uit haar eerdere relatie met Daniil Kvyat. Verstappen heeft in zijn 27 jaar niet stilgezeten: dit zijn de ex-vriendinnen van de viervoudig wereldkampioen.

In 2015 begon Verstappen aan zijn Formule 1-carrière én aan een relatie met Mikaela Åhlin-Kottulinsky. De Zweedse coureur deelde de passie voor autosport met Verstappen en komt momenteel uit voor het Extreme E-team van Nico Rosberg. De relatie hield echter niet lang stand: na een jaar doofde het vlammetje alweer.

Sabré Cook

De Amerikaanse Sabré Cook wordt gezien als de eerste echte liefde van Max Verstappen. Het tweetal kreeg een relatie toen Verstappen 15 jaar oud was. De Nederlander kende haar uit de kartwereld, want ook Cook is coureur. In 2019 reed ze zelfs in de W Series, maar inmiddels komt ze uit in de Porsche Carrera Cup North America. Met veertien kartkampioenschappen op haar naam mag ze gerust succesvol worden genoemd.

Seychelle de Vries

Na zijn avontuur met Cook kwam Seychelle de Vries, de zus van Nyck de Vries, in beeld. Later had zij ook een korte relatie met George Russell. Seychelle is inmiddels eigenaar van haar eigen modemerk. Waar ze vroeger behoorlijk actief was op sociale media, heeft ze zich daar de laatste tijd minder laten zien. In haar jongere jaren reisde Seychelle vaak mee met haar broer Nyck, die toen nog aan zijn kartcarrière werkte. Hun vader Hendrik Jan vertelde daarover in De Volkskrant: “In Italië huren we een appartement vlak bij de baan. Seychelle heeft daar zoveel vriendinnetjes: zusjes van coureurs, dochters van teambazen. Zij is the most popular person in the paddock, zeggen wij altijd.”

Joyce Godefridi

Verstappen werd in het verleden ook regelmatig gespot met de Vlaamse Joyce Godefridi, de ex-vriendin van motorcrosser Jeffrey Herlings. Joyce is een Belgische influencer en heeft inmiddels bijna 40.000 volgers.

Roos van der Aa

Daarna had Verstappen een relatie met de Tilburgse Roos van der Aa, nadat het uitging met Joyce Godefridi. Roos was bijvoorbeeld aanwezig bij de lancering van het Limited Edition Max Verstappen-horloge van TAG Heuer.

Dilara Sanlik

De laatste relatie vóór Kelly Piquet was met de Duitse Dilara Sanlik. Zij leerden elkaar kennen op een feestje in München in 2018. De familie Sanlik is overigens goed bevriend met die van Helmut Marko, mogelijk dat ze elkaar via die connectie hebben ontmoet. Nadat de relatie in oktober 2020 eindigde, werd Verstappen kort daarna gespot met Kelly Piquet. Inmiddels is hij al vijf jaar samen met de Braziliaanse.

Dilara Sanlik & Max Verstappen

