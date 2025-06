Max Verstappen (27) heeft nog niet genoeg gedaan met zijn verontschuldiging op Instagram. De coureur van Red Bull Racing zou door zijn knieën moeten en zijn welgemeende excuses moeten aanbieden aan George Russell, de stewards, de FIA én de fans. Dit is de duidelijke mening van Norbert Friedrich Haug, voormalig vicepresident van Mercedes-Benz.

Verstappen liet zich even gaan in de slotfase van de Spaanse Grand Prix. De Nederlander reed met de nodige frustratie tegen de auto van Russell aan en leek dit enigszins bewust te doen. Verstappen kreeg een tijdstraf van tien seconden en drie strafpunten op zijn racelicentie. Op Instagram bood hij later zijn verontschuldigingen aan voor de gebeurtenissen, maar volgens Haug is dit onvoldoende. Hij stelde al dat er twee woorden ontbraken in het statement, namelijk 'Sorry, George', maar hij is ook van mening dat Verstappen door het stof zou moeten bij de stewards, de FIA en alle kijkende fans. De oud-vicepresident van Mercedes vindt dat Verstappen excuses moet maken "voor mijn wangedrag".

Verstappen moet "wangedrag" in Spanje erkennen

Haug stelt dat het statement van Verstappen op Instgram "een goed begin" is, maar is ook van mening dat de Nederlander niet diep genoeg gaat met zijn verontschuldigingen. "Een goed einde telt voor alles", stelt hij. En daarom zou Verstappen door z'n knieën moeten voor de stewards, FIA en fans. "Misschien kan hij ook zijn excuses aanbieden aan de stewards. Dit had niet mogen gebeuren. En daarom had ik verwacht dat hij tegen George 'het spijt me' zou zeggen." Wat Verstappen volgens Haug wél had moeten uitspreken? "Ik bied mijn excuses aan de FIA en alles fans die meekijken aan voor mijn wangedrag", zo concludeert de 72-jarige Duitser.

Verstappen moet zich gedragen naar z'n status

Volgens Haug is het des te belangrijker dat Verstappen dit doet omdat hij wereldwijd "terecht bewonderd wordt". De Duitser zelf noemt Verstappen ook "met absolute zekerheid al lange tijd de allerbeste coureur van dit moment". Maar volgens hem is het daarom essentieel dat we "ons daar ook naar gedragen." En dat is niet wat Verstappen volgens hem doet met het beperkte statement wat hij op Instagram naar buiten heeft gebracht.

Wie is Norbert Haug?

Norbert Friedrich Haug is een Duitse journalist die bekend werd in zijn functie als vicepresident van de motorsportactiviteiten van Mercedes-Benz. Onder zijn leiding boekte het Duitse automerk aanzienlijke successen in alle categorieën en won het meerdere races en kampioenschappen. Haug speelde ook een grote rol in de terugkeer van Mercedes-Benz in de Formule 1 en hij bleef betrokken totdat Brawn GP volledig was omgedoopt tot Mercedes GP.

