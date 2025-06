Max Verstappen (27) heeft zich de woede en het onbegrip van voormalig Mercedes-topman Norbert Friedrich Haug (72) op de hals gehaald. De ex-vicepresident van het Duitse automerk zegt "geschokt" te zijn door wat Verstappen deed tijdens de Grand Prix van Spanje en stelt tevens dat het statement van de Nederlander na afloop zwak was.

Verstappen liet zich in de slotfase van de Spaanse Grand Prix leiden door emotie en reed gefrustreerd tegen de auto van George Russell aan. De stewards van de FIA grepen hard in en gaven Verstappen een tien secondentijdstraf, plus drie strafpunten op zijn racelicentie, waardoor de Red Bull-coureur nog maar één punt verwijderd is van een schorsing. Na afloop van de race ontving Verstappen veel kritiek op zijn actie en later bood hij hiervoor zijn excuses aan op Instagram. "Onze bandenkeuze richting het einde en sommige acties na de herstart van de safety car vulden mijn frustatie, wat leidde tot een actie die niet oké was en niet had mogen gebeuren", zo schreef Verstappen op social media. Voormalig Mercedes-chef Haug vindt het maar een zwak statement en wijst Verstappen op het ontbreken van twee cruciale woorden.

Verstappen had 'Sorry, George' moet zeggen volgens Haug

Haug, die in het verleden vele grote successen kende met Mercedes in de racerij, zegt met grote ogen te hebben gekeken naar het moment tussen Verstappen en Russell. "Ik was geschokt", zo vertelde hij aan Sky Deutschland. "Ik kon me niet voorstellen dat iemand [op de baan] zo gestraft zou worden. Hij heeft tenminste zijn excuses aangeboden, maar ik denk dat we de hele reeks omstandigheden moeten onderzoeken." Haug vond de excuses van Verstappen bovendien behoorlijk zwak. Volgens de 72-jarige Duitser ontbreken er twee cruciale woorden in het statement van Verstappen. "Voor mij ontbreken er twee heel simpele woorden aan het einde van de verontschuldiging: 'Sorry, George'."

Wie is Norbert Haug?

Norbert Friedrich Haug is een Duitse journalist die bekend werd in zijn functie als vicepresident van de motorsportactiviteiten van Mercedes-Benz. Onder zijn leiding boekte het Duitse automerk aanzienlijke successen in alle categorieën en won het meerdere races en kampioenschappen. Haug speelde ook een grote rol in de terugkeer van Mercedes-Benz in de Formule 1 en hij bleef betrokken totdat Brawn GP volledig was omgedoopt tot Mercedes GP.

