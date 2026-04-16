Een tweede start van het seizoen: zo noemt Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies de aanstaande Grand Prix van Miami. Bepaalt dit weekend het verdere verloop van het seizoen? Presentator Sebastiaan Kissing en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher bespreken het in de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam.

Mekies onderstreept belang van raceweekend Miami

Het team van Red Bull Racing heeft het raceweekend in Miami rood omcirkeld in de agenda staan. De formatie van Max Verstappen en Isack Hadjar reist met een groot updatepakket af naar de Verenigde Staten en hoopt ineen aantal grote verbeteringen aan de nukkige RB22 door te kunnen voeren. De auto van het team uit Milton Keynes kampt met overgewicht en balansproblemen, waardoor er qua performance fors wordt ondergedaan aan Mercedes Ferrari en McLaren . Sterker nog, na drie races staat Red Bull Racing op de zesde plaats in het constructeurskampioenschap, achter Haas en Alpine.

Nu de Formule 1 vijf weken stilligt, wordt er door de teams hard aan de auto gewerkt in de fabrieken. Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies noemt het weekend in Miami daarom een totale reset: "Ik denk dat het een beetje aanvoelt als de start van een tweede seizoen wanneer we terug zijn op het circuit in Miami, want elk team zit midden in een enorme ontwikkelingsrace", vertelt hij in de podcast Beyond The Grid. "Je zult zien dat elke auto op de grid aanzienlijk verandert door de upgrades in Miami. We zullen dus alleen zo goed zijn als we zijn ten opzichte van de anderen, en het wordt een nieuw startpunt dat een duidelijke indicatie zal geven van hoe het seizoen zich verder zal ontwikkelen."

Updatepakket Red Bull Racing in Miami

In de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam wordt Bolscher door Kissing naar de opvallende uitspraken van Mekies gevraagd: "Mekies gaf aan dat Red Bull, maar waarschijnlijk alle teams, met een heel groot updatepakket naar Miami gaat", legt Bolscher uit. "Volgens hem wordt dat weekend een belangrijke indicatie van hoe het seizoen verder zal verlopen. Als je ervan uitgaat dat dat klopt, wordt het dus een heel belangrijk weekend. Zet Red Bull Racing daar een grote stap vooruit, dan komt het misschien allemaal nog wel goed. Maar boeken ze daar geen progressie, wordt het volgens Mekies dus een heel lastig verhaal dit jaar."

Toekomst Verstappen F1

Mocht dat laatste het geval zijn, is het zeer de vraag wat Verstappen gaat doen. De Nederlander is momenteel niet in zijn nopjes met de reglementen in de Formule 1, waardoor zijn toekomst sowieso al op losse schroeven staat. Mocht hij besluiten verder te gaan in de koningsklasse van de autosport, lijkt er echter weinig reden meer om bij Red Bull Racing te blijven, tenzij de viervoudig wereldkampioen op zeer korte termijn zicht krijgt op een winnende auto. De Grand Prix van Miami wordt op zondag 3 mei verreden.

