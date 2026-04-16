Croft: 'Sabbatical Verstappen maakt Aston Martin enige serieuze optie'

Croft: 'Sabbatical Verstappen maakt Aston Martin enige serieuze optie'

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Volgens Sky Sports-commentator David Croft kan een mogelijke sabbatical voor Max Verstappen grote gevolgen hebben voor zijn toekomstige opties in de Formule 1. De Brit stelt dat een tijdelijk afscheid de huidige coureur van Red Bull Racing wel eens een plek in de absolute top van de sport zou kunnen kosten. Als de Nederlander besluit er een jaar tussenuit te gaan, heeft hij bij een eventuele terugkeer waarschijnlijk te maken met een zeer beperkte keuze aan topteams.

De speculaties over de toekomst van Verstappen houden aan, mede door zijn huidige negende plaats in het coureurskampioenschap en de moeizame seizoensstart van Red Bull. Croft schetst een scenario waarin een sabbatical in het nadeel van de viervoudig wereldkampioen zou werken. De verwachting is dat de traditionele topteams hun rijdersduo's al voor de lange termijn hebben vastgelegd tegen de tijd dat hij zou willen terugkeren. "Als hij er een jaar tussenuit gaat, is de kans groot dat de trein bij Mercedes, McLaren en Ferrari al vertrokken is", stelt Croft in de Sky Sports F1 Show. Daarmee vallen de meest logische opties voor een competitieve rentree direct weg.s

Aston Martin enige reële optie

Omdat de deuren bij de huidige topteams dan mogelijk gesloten zijn, wijst de commentator naar de renstal uit Silverstone als de meest serieuze uitweg. "Het lijkt erop dat Aston Martin dan de enige optie is, omdat daar mogelijk nog ruimte ontstaat", legt Croft uit. Aston Martin rijdt dit seizoen met Fernando Alonso en Lance Stroll, maar zou in de toekomst eventueel plaats kunnen maken voor een coureur van het kaliber van Verstappen.

Toch plaatst Croft een belangrijke kanttekening bij een eventuele overstap naar Aston Martin, aangezien het team wel een winnende auto moet kunnen leveren. "Maar dan moet dat team wel meedoen voor overwinningen. Uiteindelijk draait het voor Verstappen om prestaties op de baan, niet om wat er op papier staat", benadrukt hij. Dat vormt momenteel een aanzienlijke horde, want Aston Martin kent een zeer lastige fase. Het team is na de overstap naar Honda-motoren nog altijd puntloos in het constructeurskampioenschap en kampt met betrouwbaarheidsproblemen en een te zware wagen.

De cruciale contractclausule

Dat een sabbatical of een vroegtijdig vertrek überhaupt tot de mogelijkheden behoort, komt door de specifieke voorwaarden in het contract van Verstappen. Hoewel hij officieel tot eind 2028 aan Red Bull verbonden is, bevat de verbintenis naar verluidt een ontsnappingsclausule. Als hij bij de zomerstop niet in de top twee van het kampioenschap staat, kan hij het team verlaten. Gezien de huidige dominantie van Mercedes, dat met Kimi Antonelli en George Russell het klassement aanvoert, lijkt die clausule een cruciale rol te gaan spelen in de beslissingen rondom zijn toekomst.

Denkt u dat een sabbatical jaar Verstappen's carrière negatief zou beïnvloeden?

33 stemmen

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

32 dagen géén Formule 1: zo zit de 'lentestop' van april precies in elkaar

Waarom de GP van Miami doorslaggevend wordt voor het F1-seizoen van Verstappen

Herbert ziet Aston Martin als kanshebber krabbel Verstappen: "Toevoegen aan het rijtje"

Viaplay mogelijk duurder: F1-fans moeten rekening houden met prijsstijging

Domenicali vindt dat Verstappen moet oppassen met kritiek: "Zijn woorden hebben gewicht"

'McLaren biedt Verstappen zitje aan', Britse media weten zeker dat Verstappen vertrekt | GPFans Recap

Net binnen

10:35
Mansell verwacht achtste wereldtitel voor Lewis Hamilton bij Ferrari
10:04
Mick Doohan onthult over Alpine-contract Jack voor 'oneerlijk' ontslag: "Het is duidelijk"
09:35
Waarom de GP van Miami doorslaggevend wordt voor het F1-seizoen van Verstappen
09:03
Groen licht voor nieuwe F1-race in 2028: financiën op orde en circuit onthuld
08:02
32 dagen géén Formule 1: zo zit de 'lentestop' van april precies in elkaar
Waarom de GP van Miami doorslaggevend wordt voor het F1-seizoen van Verstappen

Croft: 'Sabbatical Verstappen maakt Aston Martin enige serieuze optie'

Het tijdschema voor de 24h Nürburgring Qualifiers: Max Verstappen weer van de partij

Cruciale races voor Max Verstappen: dit is de impact van de Qualifiers op de 24h Nürburgring

