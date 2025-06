Mol fileert Sky Sports na aanvallen op Verstappen: 'Wat zij hebben gedaan...'

Olav Mol (63) is van mening dat Sky Sports te ver is gegaan afgelopen zondag in haar aanvallen jegens Max Verstappen (27). De Britse zender haalde flink uit naar de Red Bull-coureur, bracht een QR-code in beeld m.b.t. diskwalificatie en probeerde te stoken tijdens het interview met de Nederlander. Mol noemt het "niet chique" van zo'n grote sportzender.

Vanaf het moment dat Verstappen in aanraking was gekomen met George Russell in Spanje, opende Sky Sports het vuur richting de Red Bull-coureur. Er verscheen een QR-code op live televisie, waarmee mensen konden stemmen of Verstappen gediskwalificeerd moest worden en vervolgens stelde voormalig F1-coureur Nico Rosberg dat Verstappen een zwarte vlag had moeten krijgen. Hij noemde de actie van de viervoudig wereldkampioen "echt walgelijk". Na afloop van de race verscheen Verstappen bij de pers en sprak hij ook met Sky Sports, waar Rachel Brookes de vragen stelde. Zij zei dat Verstappen met zijn actie "glans was verloren" en vroeg of hij geen rekening moest houden met kinderen die ook naar de race kijken. Mol vindt er het zijne van en deelde zijn mening bij het Race Café op Ziggo Sport.

Mol vindt handelswijze Sky Sports richting Verstappen "niet chique"

Bij het praatprogramma werd de situatie uitvoerig besproken en concludeerde de gasten aan tafel dat de Britse pers weer behoorlijk op dreef was tegen Verstappen in Barcelona. "Ik zal even netjes benoemen over wie ik het heb, want we roepen netjes 'de Engelse pers', maar ik vind persoonlijk dat Sky gisteren echt iets deed wat je als groot tv-station...", zo begon Mol. "Naomi Schiff vroeg om een straf voor Charles Leclerc, Sky deed een poll op de televisie met een QR-code of er geen diskwalificatie voor Verstappen moest komen en onze andere blonde vriendin, Rachel Brookes, zei in een interview met Max: 'Ja, wat je vandaag gedaan hebt haalt toch wel wat charme weg bij je inhaalmanoeuvre in Imola voor de kinderen en de fans die zitten te kijken.' Ik vind dat een groot station als Sky daar even te Engels is. Ik vind het niet chique."