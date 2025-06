Volgens dr. Helmut Marko doen de wildste theorieën de ronde over de actie van Max Verstappen op George Russell tijdens de Grand Prix van Spanje. Ralf Schumacher suggereerde namelijk dat Verstappen weleens expres punten zou kunnen verspelen, om op die manier te voldoen aan een vermeende vertrekclausule bij Red Bull.

Hoewel De Telegraaf onlangs nog meldde dat zo’n clausule niet bestaat, blijft het idee leven dat Verstappen Red Bull zou kunnen verlaten als hij vóór de zomer niet in de top drie van het kampioenschap staat. In Spanje was Verstappen op weg naar 15 punten met een derde plaats, maar door het incident met Russell en de bijbehorende straf hield hij uiteindelijk slechts één punt over aan de race in Barcelona.

Exitstrategie Verstappen?

Oscar Piastri leidt momenteel het klassement met 186 punten. Zijn teamgenoot Lando Norris staat tweede met tien punten minder. Verstappen bezet nog steeds de derde plaats, met 137 punten, maar George Russell heeft inmiddels een flinke sprong gemaakt en staat op 111 punten. Mocht de clausule daadwerkelijk bestaan én er sprake zijn van onvrede bij Verstappen richting Red Bull, dan zou het - zoals Schumacher suggereert - een strategie kunnen zijn om zijn vertrek te forceren.

Marko veegt theorie van tafel

Helmut Marko kent zijn coureur goed en noemt die theorie ronduit absurd in een gesprek met ServusTV. "De wildste theorieën doen de ronde. In elk land wordt er wel weer een andere exitclausule genoemd. Max is een echte racer; dit zou nooit in hem opkomen. Als hij had willen vertrekken, had hij het zichzelf veel, veel makkelijker kunnen maken. Dit is gewoon absurd," aldus Marko.

