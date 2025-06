Volgens Robert Doornbos is Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Spanje door zijn team in de steek gelaten. De driestopper die strateeg Hannah Schmitz had bedacht, was volgens hem de beste manier om de McLarens aan te vallen. Toch vindt de Rotterdammer dat race-engineer Gianpiero Lambiase wel erg snel oordeelde dat Verstappen fout zat in het incident met George Russell, en hem direct opdroeg de positie terug te geven, wat uiteindelijk leidde tot de botsing even later

De veelgeroemde relatie tussen Lambiase en Verstappen kan tegen een stootje, maar in Spanje zaten de twee even niet op één lijn. Verstappen vond dat Russell hem in de eerste bocht van de baan had geduwd, terwijl 'GP' juist van mening was dat Verstappen zelf de fout in ging door Russell buiten de baan in te halen. De stewards gaven Verstappen uiteindelijk gelijk in hun rapport over het incident. "Uit de radiocommunicatie werd duidelijk dat de coureur van auto 1 door zijn team werd gevraagd om "de positie terug te geven" aan auto 63, vanwege wat het team beschouwde als een eerdere overtreding waarbij auto 1 de baan verliet en een blijvend voordeel behaalde (wij hadden later echter vastgesteld dat we naar aanleiding van dat incident geen verdere actie zouden ondernemen)", zo stelde de stewards.

Statement Verstappen

In het programma De Stamtafel van Ziggo Sport blikte Doornbos terug op het moment. "Ik vond dat hij [Verstappen] dit jaar juist erg rustig omging met tegenslagen, maar dit liet zien dat het vuur er nog altijd in zit. Dat vuur wordt echter niet gewaardeerd door de fans, en zeker niet door de FIA. Daarmee heeft hij zichzelf én de FIA geen plezier gedaan," aldus de voormalig Red Bull-coureur over de beuk van Verstappen. Dat Verstappen maandag aangaf dat hij de actie beter niet had kunnen inzetten, kan Doornbos wel waarderen. "Dat statement was terecht. Ik denk dat hij, na een nachtje slapen en met minder adrenaline in zijn lijf, dacht: dit had ik anders moeten aanpakken. Het was wel hét verhaal van de Grand Prix."

'GP' liet Verstappen 'in de steek'

Toch vindt Doornbos dat ook het team verantwoordelijkheid draagt. "Je maakt samen die call. Gianpiero Lambiase is normaal gesproken heel scherp en duidelijk op de boordradio, maar nu was hij veel te snel met het oordeel dat Verstappen de positie terug moest geven aan Russell. Dat gebeurt dit jaar trouwens wel vaker. Laat die keuze bij de rijder, in plaats van het op te leggen," legt Doornbos uit. Die miscommunicatie is volgens hem de oorzaak van Verstappens frustratie: "Dat heeft bij Max voor nog meer frustratie gezorgd. Als team heb je dan ook gefaald, absoluut. Maar als rijder laat je het team óók in de steek met zulke acties."

