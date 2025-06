Volgens Olav Mol zijn de gevolgen voor Max Verstappen, met elf strafpunten achter zijn naam, misschien nog wel groter dan we denken. De Nederlander kan zich in de komende twee races geen fouten meer veroorloven, want bij twaalf strafpunten moet hij één race aan de kant blijven. Dat zou ertoe kunnen leiden dat concurrenten de viervoudig wereldkampioen extra gaan uitdagen, zo stelt de commentator in de podcast F1 Aan Tafel.

Verstappen heeft momenteel elf strafpunten, waarvan de eerste twee pas op 30 juni 2025 vervallen. Die eerste twee kreeg hij vorig jaar na de botsing met Lando Norris in Oostenrijk. In Mexico-Stad kwamen er opnieuw twee bij, wederom na een incident met Norris. In São Paulo kreeg hij een straf voor te vroeg gas geven tijdens een Virtual Safety Car-situatie in de sprintrace, goed voor nog een strafpunt. In Qatar reed Verstappen op pole position, maar hinderde George Russell terwijl ook hij in zijn afkoelrondje zat. Daarvoor kreeg Verstappen de unieke straf van één gridplek én een strafpunt. De laatste twee punten kwamen in Abu Dhabi, na de botsing met Oscar Piastri in de eerste bocht.

Gaan rivalen Verstappen uitdagen?

Met de drie strafpunten die hij in Spanje ontving, waarschuwt Mol dat Verstappen zich de komende races niet alleen op zichzelf moet richten: "Je gaat nu krijgen dat jongens die Max gaan aanvallen, dat net even heftiger doen. In de wetenschap: als hij fel verdedigt, krijgt híj misschien een strafpunt, en zijn we hem de volgende race kwijt. Dat kan zomaar gebeuren. Of misschien denkt Max zelf: ik wil wel een vrij weekend. Ook dat kan."

Red Bull zonder Verstappen

Bij een mogelijke schorsing van Verstappen zou Red Bull met een serieus probleem zitten, aldus Mol: "Denk daar eens over na. Wie gaan ze in die auto zetten als dat gebeurt? Wat gebeurt er met Red Bull dat hele weekend? Wie komt daar beter uit? Verstappen zelf." Mol doelt erop dat alleen Verstappen het maximale uit de RB21 weet te halen. Zonder hem in de wagen zou zelfs punten sprokkelen al een uitdaging kunnen worden.