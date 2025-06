Yuki Tsunoda probeerde tijdens de F1 Grand Prix van Spanje na een dramatische kwalificatie net zoals Max Verstappen een extra pitstop te maken en tijdens elke stint te pushen. Dit leek een aardig resultaat op te leveren, maar de late safety car zou veel verpesten. Tsunoda was echter ook niet blij met zijn RB21.

In gesprek met Formula1.com wil Tsunoda niet te veel woorden vuilmaken aan zijn race, die hij eigenlijk op zaterdag met zijn matige kwalificatie al lastiger had gemaakt dan nodig was. "De safetycar hielp niet. Er was potentieel om punten te scoren, maar het is wat het is." Tsunoda ging net zoals Verstappen voor een stop extra en dan tijdens elke stint flink pushen, maar net zoals bij Verstappen pakte de late safety car niet goed uit voor de Japanner.

Tsunoda over RB21

De laatste weken heeft Tsunoda het lastig en weet hij zowel op zaterdag als op zondag nog geen consistent tempo te vinden. "De auto was hetzelfde als in de eerste vrije training. De pace was wel prima. Het is echter niet de pace die ik graag zou willen. Er was helemaal geen verbetering." Tsunoda heeft tot nu toe als coureur van Red Bull nog niet veel punten gescoord en haalde al meerdere keren Q3 niet in een Red Bull.

