Oscar Piastri en McLaren hebben hun leiding in het kampioenschap uit kunnen breiden door de F1 Grand Prix van Spanje te winnen. Max Verstappen is veel punten kwijtgeraakt door een kostbare clash met George Russell. Ferrari heeft posities af kunnen snoepen van Mercedes en Red Bull. Dit is de stand na de race in Montmeló.

Piastri verdiende zijn vijfde overwinning in negen races door vanaf de pole position te domineren op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Lando Norris maakte er een één-twee van voor McLaren. Verstappen verloor de derde plek aan Charles Leclerc na een late herstart, knalde tegen Russell op en werd als tiende geklasseerd door een tijdstraf. Nico Hülkenberg in de Kick Sauber werd indrukwekkend vijfde door Lewis Hamilton in te halen. Isack Hadjar, Pierre Gasly en Fernando Alonso sleepten ook nog punten in de wacht.

Stand coureurs

Piastri heeft zijn voorsprong op Norris een beetje op kunnen bouwen. Na Monaco was het gekrompen tot 3 punten, maar na Spanje is het gat weer 10 punten. Waar Verstappen eerst nog 25 punten achter de kampioenschapsleider lag, is dat nu 49 punten geworden. Het wordt heel lastig voor de Limburger om dit nog goed te maken, al helemaal op het randje van een schorsing waardoor hij geen risico meer kan nemen.

Coureur Aantal punten 1. Oscar Piastri 186 punten 2. Lando Norris 176 (-10) 3. Max Verstappen 137 (-49) 4. George Russell 111 (-75) 5. Charles Leclerc 94 (-92) 6. Lewis Hamilton 71 (-115) 7. Kimi Antonelli 48 (-138) 8. Alexander Albon 42 (-144) 9. Isack Hadjar 21 (-165) 10. Esteban Ocon 20 (-166) 11. Nico Hülkenberg 16 (-170) 12. Lance Stroll 14 (-172) 13. Carlos Sainz 12 (-174) 14. Pierre Gasly 11 (-175) 15. Yuki Tsunoda 10 (-176) 16. Ollie Bearman 6 (-180) 17. Liam Lawson 4 (-182) 18. Fernando Alonso 2 (-184) 19. Gabriel Bortoleto 0 (-186) 20. Jack Doohan 0 (-186) 21. Franco Colapinto 0 (-186)

Stand constructeurs

McLaren heeft een voorsprong van bijna tweehonderd punten op de nummers twee in het constructeurskampioenschap. Mercedes, Red Bull en Ferrari zaten na Monaco binnen 5 punten van elkaar. In Spanje is de Italiaanse Scuderia gestegen van de vierde naar de tweede plek door in totaal 23 punten te verdienen.

Constructeur Aantal punten 1. McLaren 362 punten 2. Ferrari 165 (-197) 3. Mercedes 159 (-203) 4. Red Bull Racing 144 (-218) 5. Williams 54 (-308) 6. Racing Bulls 28 (-334) 7. Haas 26 (-336) 8. Kick Sauber 16 (-346) 9. Aston Martin 16 (-346) 10. Alpine 11 (-351)

