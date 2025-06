Lance Stroll liet de F1 Grand Prix van Spanje afgelopen weekend aan zich voorbijgaan vanwege een blessure. Aston Martin heeft twee reservecoureurs, maar die nemen allebei deel aan de 24 Uur van Le Mans tijdens de volgende F1-race in Canada. Toch staat er naar verluidt één reserve klaar: Felipe Drugovich.

Stroll had zich op het Circuit de Barcelona-Catalunya gekwalificeerd als veertiende. Na de kwalificatie moeten de coureurs meteen gewogen worden, maar Stroll werd onderzocht door de FIA, omdat hij dat niet gedaan zou hebben. De zitting met de stewards om een eventuele straf te bespreken, werd vervolgens vanwege "onvoorziene omstandigheden" later gedaan. De 26-jarige uit Montreal besloot namelijk niet te racen. "De afgelopen zes weken heeft Lance last gehad van pijn in zijn hand en pols", onthulde Aston Martin in een statement. "Zijn medische consultant gelooft dat dit samenhangt met de ingreep die hij in 2023 heeft ondergaan." Hij brak vlak voor aanvang van dat seizoen zijn pols bij een fietsongeluk en miste daardoor de wintertest in Bahrein.

Drugovich staat naar verluidt klaar

Aston Martin heeft bevestigd dat Stroll onder het mes zal gaan om de pijn te verhelpen. Mocht hij niet op tijd zijn hersteld voor zijn thuisrace in Canada, die over twee weken wordt verreden, dan moet het team van zijn vader Lawrence Stroll opzoek naar een invaller. Aston Martin heeft twee reservecoureurs, maar die racen datzelfde weekend allebei op Le Mans. Felipe Drugovich zal de Whelen Engineering-Cadillac delen met Jack Aitken en Frederik Vesti, terwijl Stoffel Vandoorne voor Peugeot rijdt samen met Loïc Duval en Malthe Jakobsen.

Volgens de doorgaans betrouwbare Braziliaanse journaliste Julianne Cerasoli zou Drugovich er echter voor kiezen om Le Mans aan zich voorbij te laten gaan, mocht Aston Martin een invaller nodig hebben voor Stroll tijdens de Grand Prix van Canada. Ze meldde overigens ook dat Stroll vandaag (maandag) al geopereerd wordt.

Kiest Drugovich uiteindelijk toch wel om de 24-uursrace in Frankrijk te doen, dan zou Aston Martin wellicht beroep kunnen doen op Mercedes-reservecoureur Valtteri Bottas. De Fin zal dan wel een gridstraf van vijf posities moeten incasseren die hij nog heeft overgehouden aan zijn laatste race in Abu Dhabi vorig jaar.

