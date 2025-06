'Stroll kreeg woede-uitbarsting, schold teamleden uit en ontving waarschuwing van FIA'

Volgens Andrew Benson van de BBC heeft Lance Stroll zaterdag, na zijn uitschakeling in Q2, een woede-uitbarsting gehad en diverse teamleden uitgescholden. Ook zou de Canadees het verplichte weegmoment van de FIA hebben overgeslagen, waarvoor hij een waarschuwing heeft gekregen

Zaterdagavond werd bekend dat Stroll de rest van het raceweekend in Barcelona overslaat, omdat hij volgens het team last had van zijn pols, iets wat verband zou houden met de blessure die hij in 2023 opliep. Destijds brak de Canadees beide polsen tijdens een fietsongeluk. Volgens het medium staat dit overigens los van de vermeende woede-uitbarsting.

'Stroll schold teamleden uit en sloeg verplicht weegmomentje over'

Het medium meldde zondagochtend dat Stroll zijn geduld verloor in de pitbox toen hij aan het einde van Q2 werd uitgeschakeld. Stroll was iets meer dan een halve seconde langzamer dan teamgenoot Fernando Alonso, die zijn AMR25 op P10 wist te kwalificeren. "In de paddock ging het gerucht rond dat Stroll spullen in de garage stukmaakte en teamleden uitschold", schrijft het medium. Daarnaast zou een woordvoerder hebben bevestigd dat "Lance boos was". Daarna zou Stroll het verplichte weegmoment van de FIA hebben genegeerd, waarvoor hij een waarschuwing van de autosportbond heeft ontvangen.

