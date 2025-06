Internet neemt Verstappen op de hak met memes na incident met Russell in Spanje

Max Verstappen en George Russell zijn hét onderwerp van gesprek na afloop van de Grand Prix van Spanje. De twee kemphanen kregen het in Barcelona wederom aan de stok en Verstappen ontving een forse straf omdat hij een beuk uitdeelde aan de Mercedes. Op social media is Verstappen ook het mikpunt van spot geworden en wordt er middels memes de spot met hem gedreven, al zij het op een ludieke manier.

In de slotfase van de race in Spanje kreeg Verstappen het verzoek vanuit de pitmuur om Russell voorbij te laten. Verstappen zou zijn positie niet volgens de regels hebben verkregen en moest de plek dus teruggeven aan de Brit. Hoewel Verstappen het hier absoluut niet mee eens was, gaf hij wel enigszins gehoor aan het verzoek. Hij liet Russell passeren, maar sloeg vervolgens direct terug. De Mercedes was nog niet langszij of Verstappen trapte alweer zijn gaspedaal in en stuurde zijn Red Bull in de zijkant van de auto van Russell. Het leverde hem een tien seconden tijdstraf en drie strafpunten op zijn licentie op. Op social media is men inmiddels aan de haal gegaan met het incident en wordt Verstappen flink op de hak genomen.

Verstappen viraal via memes na incident met Russell in Spanje

Uit de reacties op X bleek eerder al dat velen het Verstappen niet in dank afnemen wat hij deed bij Russell in Spanje, en die mening lijkt ook menigeen toegedaan te zijn op Instagram. In diverse creatieve memes wordt Verstappen flink op de hak genomen. Het zijn echter veelal memes met een knipoog en een flinke dosis humor. Verstappen zal ze ongetwijfeld zelf ook wel kunnen waarderen.

Bekijk de memes hieronder:

