Stewards geven uitleg na dubbele straf voor Verstappen: 'Max was duidelijk niet blij'

Max Verstappen (27) is het mikpunt van spot sinds de Grand Prix van Spanje. De Red Bull-coureur was pislink in de slotfase van de race en raakte betrokken bij twee incidenten. De FIA-stewards besloten hem hard aan te pakken voor de beuk die hij uitdeelde aan George Russell. De wedstrijdleiding geeft nu tekst en uitleg.

Verstappen kreeg in Spanje een totaal andere uitkomst voorgeschoteld dan wat hij op voorhand had gehoopt. Hij begon de race vanaf de derde positie, ging Lando Norris voorbij bij de start en leek sindsdien in ieder geval af te koersen op een podiumplaats. Het liep echter allemaal anders toen er in de slotfase een safety car op de baan kwam. Verstappen kwam bij de herstart op de harde banden te staan, verloor twee posities en deelde een beuk uit aan Russell. Het leek overduidelijk een actie vanuit frustratie te zijn en de stewards grepen dan ook hard in. Verstappen kreeg eerst een tien seconden tijdstraf opgelegd en even later kwamen daar nog drie strafpunten op zijn licentie bij, waardoor de Nederlander nu ook moet oppassen dat hij niet geschorst gaat worden. De FIA heeft tekst en uitleg gegeven over hun beslissing.

FIA legt uit waarom Verstappen straffen kreeg in Spanje

Verstappen kreeg op de boordradio te horen dat hij zijn positie aan Russell moest teruggeven. Hij was het hier duidelijk niet mee eens, maar zijn engineer wilde geen discussie en dus moest Verstappen opzij. Hij deed dit met de nodige tegenzin, maar vervolgens ging hij plots weer op z'n gas en deelde hij een beuk uit aan Russell. "De coureur van auto 1 [Verstappen] was duidelijk niet blij met het verzoek van zijn team om de positie terug te geven", zo laat de FIA weten. "Bij het naderen van bocht 5, ging auto 1 significant van z'n gas, waardoor auto 63 [van Russell] er voorbij kon. Echter, nadat auto 63 aan auto 1 voorbij was gegaan bij bocht 5, ging auto 1 plots versnellen en botste hij met auto 63."

Botsing met Russell "zonder twijfel" schuld van Verstappen

Ze vervolgen: "De botsing werd zonder twijfel veroorzaakt door de acties van auto 1. Daarom hebben we besloten een 10 seconden tijdstraf uit te delen aan auto 1." Later kwamen daar nog drie strafpunten op de licentie van Verstappen bij, waardoor zijn totaal nu op 11 strafpunten staat. Als een Formule 1-coureur 12 strafpunten verzamelt, wordt hij een race geschorst. Verstappen moet daarom serieus vrezen, want hij wordt - op moment van schrijven - ook nog onderzocht voor zijn betrokkenheid in het incident met Leclerc.

