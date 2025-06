De FIA heeft de officiële startopstelling voor de Grand Prix van Spanje bekend gemaakt. Door het uitvallen van Lance Stroll, zijn verschillende coureurs een plekje naar voren geschoven. Yuki Tsunoda vangt de race aan vanuit de pitstraat.

Het Formule 1-team van Aston Martin maakte zaterdagavond bekend dat Lance Stroll geen deel zal nemen aan de Grand Prix van Spanje vanmiddag. De Canadees kampt volgens het team met een blessure aan zijn hand en pols, en is daarom niet in staat deel te nemen aan de race in Barcelona. De blessure zou verband houden met een operatie die de Canadees in 2023 moest ondergaan, nadat hij vlak voor de start van het seizoen zijn pols brak door een val van zijn fiets.

Stroll kwalificeerde zich als veertiende voor de Grand Prix van Spanje. Omdat hij zich heeft teruggetrokken vóórdat de FIA de officiële startopstelling naar buiten heeft gebracht - deze komt doorgaans een uur voor de start van de race - blijft die veertiende plaats niet vrij op de grid, maar worden de coureurs achter hem, een plaatsje doorgeschoven. Yuki Tsunoda start vanuit de pitstraat, nadat Red Bull Racing de specificatie van zijn achtervleugel heeft aangepast.

