Red Bull waarschuwt voor vertrek Tsunoda, Hamilton boos door oppermachtig McLaren | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Oscar Piastri was sneller dan wie dan ook tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Spanje en dus mag hij op de zondag vanaf de pole position vertrekken. Ten ongenoegen van Lewis Hamilton maakte Lando Norris er een één-twee van voor McLaren. De Ferrari-coureur hoopte dat de pikorde zou veranderen op het Circuit de Barcelona-Catalunya door de intrede van strengere reglementen voor de flexibele voorvleugel, maar daar lijkt niks van gekomen. Max Verstappen kwalificeerde zich als derde, zeventien posities voor teamgenoot Yuki Tsunoda. Christian Horner eist verbetering van de Japanner, terwijl de Red Bull-teambaas tegelijkertijd in verband wordt gebracht met Alpine. De startopstelling voor Spanje is nog niet in steen gebeiteld, want de stewards doen nog altijd onderzoek.

Geruchten over toekomst Horner gaan door de paddock: "Alpine is naar hem aan het vissen"

Tussen de F1 Grands Prix van Spanje en Monaco doken geruchten op dat Ferrari contact had gezocht met Christian Horner om een mogelijke overstap te bespreken. Volgens Viaplay-commentator Nelson Valkenburg is Ferrari echter niet het enige team. "We horen in de paddock dat Alpine een beetje aan het vissen is naar Christian Horner of vice versa", aldus Valkenburg. "Er gebeurt op dit moment gewoon een hoop daar. Er wordt heel veel gesproken, gefluisterd, en ook een beetje een campagne gevoerd tegen Horner in de paddock heb ik soms het idee. Ik weet niet of Horner de oplossing is voor Ferrari om vervolgens de juiste mensen aan te trekken. Dit voelt als een beetje prikken en kijken of je ergens wat kan instabiliteit kan creëren." Lees hier het hele artikel over de toekomst van Red Bull-teambaas Christian Horner.

Marko verklaart waarom Tsunoda met andere specificatie dan Verstappen rijdt

Yuki Tsunoda voelde zich niet helemaal comfortabel in de RB21 in Barcelona. Volgens dr. Helmut Marko is dat deels te verklaren: de Japanner rijdt namelijk met een andere specificatie van de RB21 dan teamgenoot Max Verstappen, en dat heeft nog steeds te maken met zijn crash in Imola. "Laten we zeggen dat hij nog altijd niet over dezelfde specificatie beschikt als Max, en dat komt door zijn crash in Imola. Het is lastig te zeggen hoeveel tijd dat precies kost, maar zijn auto is nog niet volledig gelijk aan die van Max", verklapte de adviseur bij Sky Sports Deutschland. Lees hier het hele artikel over de twee verschillende Red Bull RB21-bolides.

Horner waarschuwt voor mogelijk vertrek Tsunoda: "Als hij nog overwogen wil worden..."

Max Verstappen kan over niet al te lange tijd wéér een nieuwe teamgenoot krijgen. Christian Horner waarschuwt namelijk dat Yuki Tsunoda meer punten moet gaan scoren, als hij het tweede zitje bij Red Bull Racing wil. Tegelijkertijd is de teambaas onder de indruk van hoe Isack Hadjar het doet bij zusterteam Racing Bulls. "Yuki heeft de moeilijkste taak in de Formule 1: de teamgenoot van Max zijn", begon Horner tegenover de Duitse krant Bild. "Het feit dat hij constant vergeleken wordt, is lastig. Dit mag je op psychologisch vlak niet onderschatten, wanneer je het opneemt tegen de beste coureur in de Formule 1, misschien zelfs allertijden. Yuki past qua persoonlijkheid perfect binnen het team. Hij is een goede gast die veel bijdraagt in de garage. Maar als hij voor volgend jaar nog overwogen wil worden, dan moet hij blijven verbeteren." Lees hier het hele artikel over de waarschuwing van Christian Horner richting de teamgenoot van Max Verstappen.

Piastri blij met pole, maar wil vooral goed starten in Spanje: 'Lang stuk naar de eerste bocht'

Oscar Piastri veroverde zaterdag pole position voor de F1 Grand Prix van Spanje door Lando Norris en Max Verstappen te verslaan. De Australiër was blij met zijn pole en blikt vooruit op wat hij morgen verwacht. "Ik ben heel blij. Het is een goed weekend geweest, ondanks dat het niet goed begon en ik zoekende was. Afgelopen nacht hebben we wat tempo gevonden en vandaag was de auto fantastisch en kon ik goede rondjes rijden. Ik wil het team bedanken, want twaalf maanden geleden was het hier voor ons nog dramatisch. Dit is een fantastisch resultaat. Ik verbeterde (mijn tweede ronde) veel in de eerste bocht. Er waren nog wat plekken in de ronde waar ik het lastig had en ik weet niet of ik het per se beter heb gedaan." Lees hier het hele artikel over Oscar Piastri na het behalen van de pole in Spanje.

Technische afdeling FIA ziet overtreding bij weegschaal, stewards starten onderzoek

Bij de scrutineering van de FIA is het opgevallen dat Lance Stroll zich mogelijk niet heeft gehouden aan de regels omtrent het wegen. Iedere coureur moet tijdens of na de kwalificatie, afhankelijk van of je in Q3 terechtkomt, gewogen worden en daar is een reglement aan verbonden. Volgens Jo Bauer, hoofd van de technische afdeling, bleef Stroll in Spanje "eerst 5 minuten bij het team hangen in de garage, voordat hij zich pas richting de weegschaal bevond. Hij liep toen niet door de pitstraat." Dat is niet de bedoeling en dus heeft Bauer de kwestie doorgestuurd naar de stewards, die een onderzoek zijn begonnen. Lees hier het hele artikel over een onderzoek van de stewards aan het adres van Lance Stroll.

Hamilton laat zich boos uit na McLaren één-twee: "Regelwijziging heeft alleen geld verspild"

Lewis Hamilton kwalificeerde zich als vijfde voor de F1 Grand Prix van Spanje. De coureur van Ferrari is boos dat er niks aan de pikorde is veranderd, ondanks de intrede van strengere reglementen rondom de flexi-wings. De McLarens zaten een halve seconde onder de tijd van Hamilton. Max Verstappen kon tevens de papajawagens niet verslaan. "Wat een verspilling van geld", zuchtte Hamilton in de mediapen na de kwalificatie. "De balans ligt zeker niet zo lekker als eerst. Het enige wat het heeft gedaan is iedereens geld verspild. Er is letterlijk niks veranderd. Iedereens vleugels buigen nog steeds door, alleen half zo erg. Iedereen heeft nieuwe voorvleugels moeten ontwikkelen en meer geld moeten besteden om deze te produceren. Het is gewoon niet logisch." Lees hier het hele artikel over Lewis Hamilton die woest is na de verandering aan de flexi-wings.

