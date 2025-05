Bij de scrutineering van de FIA is het opgevallen dat Lance Stroll zich mogelijk niet heeft gehouden aan de regels omtrent het wegen. Jo Bauer, hoofd van de technische afdeling van de autosportbond, heeft de overtreding doorgegeven aan de stewards. Die doen nu na afloop van de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Spanje een onderzoek.

Het is tot nu toe een seizoen om te vergeten voor Aston Martin. Stroll finishte indrukwekkend zesde tijdens een chaotische seizoensopener in Australië, voordat hij negende werd in China. Maar hij is daarna niet meer in een Grand Prix in de punten geëindigd. Stroll kwalificeerde zich als veertiende op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Bij Fernando Alonso staat de teller nog altijd op 0. Hij reed in Monaco in de top tien, totdat de Mercedes-krachtbron de geest gaf. De thuisheld belandde zojuist wel mooi in Q3 en hoopt zijn eerste punten te pakken vanaf de tiende startpositie.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Alonso ziet mentaliteitsverandering bij Aston Martin door Newey: "Iedereen is meer gefocust"

Te laat en via verkeerde weg richting weegschaal

Stroll zou deze P14 echter kwijt kunnen raken. De stewards doen namelijk onderzoek naar de Canadees, omdat hij zich mogelijk niet aan de regels heeft gehouden omtrent het wegen. Iedere coureur moet tijdens of na de kwalificatie, afhankelijk van of je in Q3 terechtkomt, gewogen worden en daar is een reglement aan verbonden. Volgens Bauer bleef Stroll "eerst 5 minuten bij het team hangen in de garage, voordat hij zich pas richting de weegschaal bevond. Hij liep toen niet door de pitstraat." Dat is niet de bedoeling en dus heeft Bauer de kwestie doorgestuurd naar de stewards, die een onderzoek zijn begonnen.

Gerelateerd