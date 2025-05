Fernando Alonso is blij met de komst van Adrian Newey naar Aston Martin. De Spanjaard ziet dat de topontwerper meteen voor een mentaliteitsverandering zorgt binnen het team. Volgens Alonso heeft Newey al een aantal verbeterpunten aangewezen.

Newey sloot zich in maart aan bij het team van Lawrence Stroll, na bijna twintig jaar werkzaam te zijn geweest bij Red Bull Racing. De Brit geniet een reputatie waar velen jaloers op zijn. Hij was medeverantwoordelijk voor het behalen van veertien wereldtitels. Aston Martin hoopt dat hij daar in dienst van het groene team nog een aantal aan toevoegt.

Aanwezigheid Newey bij Aston Martin

De samenwerking is nog pril, maar Alonso liet tijdens de persconferentie in Spanje weten dat de invloed van Newey nu al merkbaar is. Het team zou direct een stuk serieuzer en geconcentreerder te werk zijn gegaan. "Iedereen is meer gefocust en let op de kleinste details van de auto. De mensen die aan het woord waren tijdens vergaderingen wisten dat ze niets konden zeggen dat ver van de realiteit lag, want hij zou meteen doorhebben dat het niet klopte. Het was geweldig om dat mee te maken. Volgend jaar zal hij bij meer races aanwezig zijn, en dan zullen we nog meer van hem leren en als team verder verbeteren." Ook op technisch vlak is Neweys invloed direct zichtbaar, aldus Alonso: "Het was verbluffend hoe snel hij dingen opmerkte aan de auto, zaken die we konden verbeteren op de grid en in de garage."

Correlatieproblemen Aston Martin

In Monaco gaf Newey eerder al aan dat Aston Martin kampt met correlatieproblemen tussen data en praktijk. Alonso erkent dat probleem, maar is optimistischer dan de ontwerper, die vermoedde dat het nog een tijd kan duren voordat die opgelost zijn. "Alle simulatoren hebben correlatieproblemen. Ik denk dat het ons minder dan twee jaar zal kosten om de simulator te verbeteren." De focus ligt voorlopig op 2026, wanneer de nieuwe regels worden ingevoerd. Toch wil Alonso benadrukken dat 2025 niet uit het oog mag worden verloren: "Om 2026 goed te beginnen, moeten we 2025 afsluiten met positief momentum."

