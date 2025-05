Oscar Piastri veroverde zaterdag pole position voor de F1 Grand Prix van Spanje door Lando Norris en Max Verstappen te verslaan. De Australiër was blij met zijn pole en blikt vooruit op wat hij morgen verwacht.

Na de race blikt Piastri met Alex Brundle terug op de kwalificatie die hij reed en hoe hij tijdens zijn tweede rondje zoveel kon verbeteren. "Ik ben heel blij. Het is een goed weekend geweest, ondanks dat het niet goed begon en ik zoekende was. Afgelopen nacht hebben we wat tempo gevonden en vandaag was de auto fantastisch en kon ik goede rondjes rijden. Ik wil het team bedanken, want twaalf maanden geleden was het hier voor ons nog dramatisch. Dit is een fantastisch resultaat. Ik verbeterde (mijn tweede ronde) veel in de eerste bocht. Er waren nog wat plekken in de ronde waar ik het lastig had en ik weet niet of ik het per se beter heb gedaan. Zeker het eerste gedeelte was beter, maar zeker geen perfect rondje. Met de banden die er hier snel doorheen lijken te zitten is het wel lastig om hier een perfect rondje te rijden."

Piastri over zondag

Piastri blikt vervolgens vooruit op zondag. Hij zal Norris naast zich krijgen en Verstappen achter zich hebben als de race begint. Piastri wil vooral de eerste bocht op P1 af gaan sluiten. "Het wordt interessant morgen. Ik ben blij dat ik vanaf P1 start. Het is een lang stuk richting de eerste bocht, dus de start moet goed zijn. Ik ben trots op het werk dat we geleverd hebben vandaag en we starten op de beste plek morgen. Hopelijk gaan we ons vermaken."

