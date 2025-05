Yuki Tsunoda voelde zich niet helemaal comfortabel in de RB21 in Barcelona. Volgens dr. Helmut Marko is dat deels te verklaren: de Japanner rijdt namelijk met een andere specificatie van de RB21 dan teamgenoot Max Verstappen, en dat heeft nog steeds te maken met zijn crash in Imola.

Het raceweekend in Spanje was voorafgaand aan het seizoen al aangestipt als belangrijk moment, vooral vanwege technische richtlijn TD018. Met name McLaren zou gebruikmaken van flexibele vleugels, waarop de FIA vanaf dit weekend strengere controles uitvoert. Marko bespreekt deze technische richtlijn bij Sky Sports Deutschland, en wijst ook op de verschillen tussen de auto's van Verstappen en Tsunoda.

Goede vrijdag voor Red Bull

"Over het algemeen schuift het hele veld wat dichter naar elkaar toe. Ferrari en Mercedes zijn dichterbij gekomen, en dat geldt ook voor ons. Ik denk dat alles op basis van enkele tienden van een seconde beslist zal worden, als deze trend zich voortzet. Maar in het algemeen zijn we tevreden; we hebben in lange tijd geen zo goede vrijdag gehad," blikt de teamadviseur terug. Wat betreft de strengere controles op de flexiwings, is Marko duidelijk: "Alles is nog hetzelfde. McLaren heeft nog steeds een voordeel, maar zoals gezegd zijn Ferrari, Mercedes en wijzelf wel iets dichterbij gekomen. Het komt nu aan op finetunen, en het zal afhangen van hoe het tijdens de race uitpakt."

Tsunoda ervaart gevolgen van crash in Imola

Waar Verstappen zich op vrijdag nog bij de snelste rijders kon voegen, had Tsunoda het duidelijk moeilijker. Marko verklaart dat verschil als volgt: "Laten we zeggen dat hij nog altijd niet over dezelfde specificatie beschikt als Max, en dat komt door zijn crash in Imola. Het is lastig te zeggen hoeveel tijd dat precies kost, maar zijn auto is nog niet volledig gelijk aan die van Max."

