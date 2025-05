Ook Olav Mol heeft meegekregen dat FIA-president Mohammed Ben Sulayem het niet helemaal eerlijk vindt dat topcoureurs meer verdienen dan de hele FIA bij elkaar. De commentator is duidelijk in zijn reactie: de FIA moet zich er niet mee bemoeien, want het is nu eenmaal een non-profitorganisatie.

Eerder deze week uitte de voorzitter van de autobond zijn zorgen over de slechte deals die de FIA in het verleden heeft gesloten. Tegenover Reuters zei hij: "Er zijn slechte deals gesloten met de FIA. Het is voor mij onbegrijpelijk dat één (Formule 1-)coureur en één teambaas meer geld verdienen dan de hele FIA, terwijl de FIA het kampioenschap bezit. Is dat eerlijk?"

'Pure nijd vanuit FIA-voorzitter'

In het Race Café reageert Mol op de uitspraken van de voorzitter. "Beste Ben, hier is Olav. Wat staat er eigenlijk bij wat de FIA precies is? De FIA is een non-profitorganisatie. Het begint er dus al mee dat hij gewoon geen punt heeft, want de FIA mag nu eenmaal geen winst maken," opent Mol. Daarnaast wijst de commentator op de bedragen die de FIA nu al binnenkrijgt via boetes, terwijl tot op heden niet is aangegeven waar dat geld voor wordt gebruikt: "Tussen de negen ton en 1,1 miljoen krijgen ze nu al aan boetebedragen binnen. Daar repareert Ben zijn privévliegtuig dan mee. Daar werd de FIA al wat nerveus van. Deze opmerking is dus totaal onzinnig." Mol gaat nog een stapje verder: "Het is pure nijd, en het mist ook een beetje realiteitszin als je voor een non-profitorganisatie werkt," aldus Mol.

