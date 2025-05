Max Verstappen klokte de derde tijd in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Spanje, terwijl Yuki Tsunoda triest laatste werd. Het komt zelden voor dat we zulke grote verschillen tussen teamgenoten zien, maar bij Red Bull Racing lijkt het nu de norm te zijn. Nico Rosberg, wereldkampioen van 2016 en tegenwoordig analist, ziet het talent van Verstappen als enige oorzaak van deze situatie.

Sergio Pérez werd na 2024 ontslagen vanwege tegenvallende resultaten en Liam Lawson moest na twee Grands Prix aan het begin van dit seizoen zijn zitje al opgeven. Tsunoda is de derde teamgenoot van Verstappen in een half jaar tijd, maar met de Japanner lijkt de energiedrankfabrikant weinig vooruitgang te boeken. En dat is wel nodig, wil Tsunoda zijn zitje behouden. "Yuki past qua persoonlijkheid perfect binnen het team. Hij is een goede gast die veel bijdraagt in de garage. Maar als hij voor volgend jaar nog overwogen wil worden, dan moet hij blijven verbeteren", zo werd de coureur gewaarschuwd door teambaas Christian Horner in de Duitse krant Bild.

Alles wijst op talent Verstappen

"Max Verstappen is een moordenaar van teamgenoten. Ik overdrijf niet", zei Rosberg bij Sky Sports F1. Hij bedoelt het op een goede manier. "Het is verschrikkelijk om naast hem de teamgenoot te zijn. Niemand kan binnen zes tienden van hem zitten, wat in de Formule 1 gewoon een compleet ander niveau is. Het is verschrikkelijk. Die arme, arme Yuki is een fantastische coureur, maar hij begeeft zich daar nu in en hij worstelt heel erg. Ik begrijp het zelf ook niet. Alles wijst er gewoon op dat Max Verstappen zo speciaal is. Dat is het enige wat je erover kan zeggen. En als ik Hadjar was en ze zouden het [over een promotie naar Red Bull] hebben... Ik zou het weigeren."

Tsunoda heeft zelf ook "geen idee" waarom hij zo langzaam was op de zaterdag in Montmeló. "Ik denk niet dat het aan de afstelling ligt, want eerlijk gezegd hebben we op dat gebied alles al geprobeerd."

Rosberg staat versteld van wat er bij Red Bull gebeurt

