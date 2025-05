Op de McLarens na bevindt het hele Formule 1-veld zich in een Red Bull-sandwich. Max Verstappen kwalificeerde zich namelijk als derde voor de Grand Prix van Spanje, terwijl Yuki Tsunoda de twintigste en langzaamste tijd klokte. De Limburger is nu voor zijn teamgenoot opgekomen.

De vloek lijkt nog steeds boven het Red Bull-stoeltje naast Verstappen te hangen. Na Sergio Pérez en Liam Lawson lukt het Tsunoda nog steeds niet om potten te breken. De Japanner was tijdens Q1 op het Circuit de Barcelona-Catalunya zelfs langzamer dan de kapotte Alpine van Franco Colapinto. Met een 1:13.385 werd Tsunoda laatste in de kwalificatie, maar we weten dat de Red Bull al jaren de lastigst te besturen bolide op de grid is - iets wat Verstappen kan verbergen, maar zijn teamgenoten niet.

Situatie met vervloekte tweede Red Bull-zitje al lang aan de gang

"Redelijk", reageerde Verstappen op de opmerking van Viaplay dat de longruns er bij hem goed uitzagen. Zeker in de Spaanse hitte is het belangrijk om de banden goed te kunnen houden. "Als je een gat [naar de McLarens] zoals in de kwalificatie hebt, dan maak je normaal gesproken in de race geen kans. Daar wil ik niet optimistisch in zijn, we moeten daarin realistisch zijn. Die snelheid hebben wij gewoon niet."

De viervoudig wereldkampioen zag Tsunoda twintigste en laatste worden, en hij maakt tegenover de aanwezige media duidelijk dat het niet aan de coureur ligt: "Yuki is geen pannenkoek. Dit is natuurlijk al heel lang aan de gang. Misschien is dat ook wel een teken. Van wat? Dat mag je zelf invullen."

