Max Verstappen start de Grand Prix van Spanje vanaf P3. De Nederlander klokte een 1:11.848, maar was daarmee aanzienlijk langzamer dan polesitter Oscar Piastri. McLaren-teamgenoot Lando Norris moest ook toekijken, want hij noteerde de tweede tijd.

Hoewel het circuit in Barcelona vooraf als een ideale baan voor de RB21 werd beschouwd, toonde McLaren haar dominantie in Spanje. Piastri was met een 1:11.546 de snelste, en ook Norris moest twee tienden toegeven. Verstappen kwam uiteindelijk drie tienden tekort en reed dezelfde tijd als George Russell, maar dan een moment eerder.

Verstappen kan leven met P3

Verstappen vertelt achteraf dat er niet meer in zat in de RB21. "Ja, dat denk ik wel. We komen het hele weekend al tekort ten opzichte van hen [McLaren]. Ik denk dat de uitvoering goed was. Die derde plek, dat is wel waar we horen te staan, al zit het achter ons ook wel erg dicht bij elkaar", opent Verstappen. Een rondje in Barcelona, daar geniet Verstappen wel van. "Het is wel leuk om hier alles uit de auto te persen. De grip is altijd goed, ook met de warme temperaturen. Laten we morgen maar eens kijken wat we ervan kunnen maken."

Kansen op zege

De RB21 leek misschien wel de beste papieren te hebben, maar dat heeft Verstappen zelf nooit zo gezien. "Ik denk dat we een prima vrijdag hadden. We hebben nog een aantal dingen veranderd aan de auto, maar het was niet genoeg om voor pole position te vechten." Of Verstappen een kans heeft op de zege? "Ik ga m’n best doen, maar ze zullen lastig te verslaan zijn. We gaan kijken wat we kunnen doen."

