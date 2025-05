Zoals altijd heeft de FIA een officiële, maar voorlopige, startgrid gemaakt en uitgedeeld na de kwalificatie in Montmeló. Normaal gesproken wordt deze pas uitgebracht, wanneer alle onderzoeken zijn afgerond, maar het loopt tijdens de F1 Grand Prix van Spanje een beetje anders. De stewards hebben een opmerkelijke vertraging opgelopen.

Oscar Piastri verdiende zijn vierde pole position van 2025 door rond het Circuit de Barcelona-Catalunya te gaan in 1 minuut en 11.546 seconden. Lando Norris bezorgde McLaren een één-tweeresultaat. Max Verstappen moest genoegen nemen met de derde plaats. George Russell reed op de duizendste exact dezelfde tijd als de Nederlander in de Red Bull. Lewis Hamilton versloeg teamgenoot Charles Leclerc voor de tweede keer dit seizoen door de top vijf af te maken voor Kimi Antonelli, de andere Ferrari, Pierre Gasly, Isack Hadjar en thuisheld Fernando Alonso.

Asterisk naast voorlopige startopstelling

Alexander Albon ging net niet door naar Q3 en zal dus vanaf de elfde stek moeten komen. Gabriel Bortoleto deed het in de Kick Sauber, de zwakste bolide op de grid, niet slecht. De Braziliaanse rookie klokte de twaalfde tijd voor Liam Lawson, Lance Stroll en Ollie Bearman. Nico Hülkenberg strandde al in Q1 en werd teleurgesteld zestiende voor Esteban Ocon, Carlos Sainz, Franco Colapinto die geen tweede run kon doen vanwege een kapotte aandrijflijn, en de vervloekte tweede Red Bull van Yuki Tsunoda.

Naast deze voorlopige startopstelling staat echter nog een asterisk. Stroll wordt namelijk nog steeds onderzocht door de stewards en het is niet bekend wat voor straf de Aston Martin-coureur staat te wachten. Hij had zich om 17:45 uur al in het kamertje van de FIA moeten melden, maar dit zou niet gebeurd zijn. "[De startopstelling] kan veranderen, afhankelijk van de uitkomst van onderzoek 20 [naar Stroll]", leest een statement onderaan de startopstelling. "De zitting hiervan heeft vanwege onvoorziene omstandigheden vertraging opgelopen." Waar de vertraging door komt, is niet duidelijk. Stroll wordt onderzocht voor een mogelijke overtreding omtrent de weegschaal. Lees daar hier meer over.

Dit is de voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van Spanje. Het is echter nog steeds niet bekend welke straf Lance Stroll gaat krijgen.#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/gkcqENrdv7 — GPFans NL (@GPFansNL) May 31, 2025

