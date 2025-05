Lando Norris zal de F1 Grand Prix van Spanje moeten aanvangen vanaf de tweede startplek. Hij kwam 0.209 seconden tekort op McLaren-teamgenoot Oscar Piastri. Hij kijkt wel uit naar de start van de race op zondag, want er liggen kansen in de lange run naar de eerste bocht - niet alleen voor Norris, maar ook voor Verstappen.

Het gehele weekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya was het wel duidelijk dat team papaja sterker zou zijn dan wie dan ook, ondanks de nieuwe technische richtlijnen omtrent het doorbuigen van de voorvleugel. Norris was het snelst tijdens de eerste run van Q3, een paar honderdsten voor Piastri. Hij kon eventjes gebruikmaken van een slipstream van de Australiër, die deze actie "brutaal" noemde. Piastri sloeg terug tijdens de tweede run van Q3 door een 1:11.546 te klokken, wat genoeg was voor de pole.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Norris: 'Als je Verstappen uitsluit voor de titel, ben je een beetje dom'

Lange run naar de eerste bocht

"Oscar reed heel goed", antwoordde Norris op de vraag of hij de pole had kunnen pakken vandaag. "De pace was er wel, maar ik maakte wat kleine foutjes. En ja, dan lukt het niet. Zoals ik al zei, Oscar heeft het hele weekend goed gereden. Een één-twee is een mooi resultaat voor het team. De start morgen gaat interessant zijn." Het is een van de langste runs richting de eerste bocht op de kalender.

Norris werd vervolgens gevraagd of we een spannend gevecht kunnen verwachten tussen hem en Piastri. "Hopelijk niet", zei de Brit eerlijk. "Hopelijk wordt het gewoon een makkelijke race voor me. Ik verwacht wel wat. De lange run naar de eerste bocht is normaal gesproken wel interessant. We hebben ook snelle jongens achter ons en die mogen we niet vergeten."

Gerelateerd