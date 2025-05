Yuki Tsunoda heeft zijn vorm bij Red Bull Racing nog niet gevonden en maakte een dieptepunt mee tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Spanje. Hij was na Q1 namelijk al klaar en begint morgen vanaf P20. Zo lijk het in ieder geval, want de FIA doet nog onderzoek.

Tsunoda zat het hele weekend al 0.5 tot 0.8 seconden achter Max Verstappen en klaagde veel over onderstuur en zijn auto in het algemeen. De Japanner kreeg aan het einde van Q1 nog de kans om zich te verbeteren, maar hier slaagde hij amper in. Zeker niet genoeg om uit Q1 te komen in ieder geval. Hij was daardoor klaar en gaat morgen vanaf P20 beginnen. Wederom dus een inhaalrace, iets wat we al 1,5 jaar lang vaak moeten zeggen van de teamgenoten van Verstappen bij Red Bull.

Colapinto onderzocht

Toch kan Tsunoda wellicht nog een plekje winnen. Franco Colapinto, die op P19 eindigde tijdens de kwalificatie, wordt door de FIA nog onderzocht. Of hij ook daadwerkelijk na de sessie bij de stewards moet komen, is nog afwachten. De Argentijn viel uit op het rechte stuk in de slotfase van Q1, maar had daarvoor ook al coureurs opgehouden in de pits omdat hij zijn auto niet op gang kreeg. Hiervoor wordt hij dus nog onderzocht.

