Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, heeft na Max Verstappen en Christian Horner ook zijn zegje gedaan over de impact van de nieuwe regels rondom de voorvleugel die vanaf de F1 Grand Prix van Spanje worden ingevoerd.

Er zullen tijdens het weekend in Spanje nieuwe regels zijn omtrent de voorvleugel die vanaf dit weekend toegepast worden. Bij een symmetrische belasting van 100 kilogram aan beide zijden van de auto, mag de verticale doorbuiging van de vleugel niet meer dan 10 millimeter zijn, terwijl dat eerst 15 millimeter mocht zijn. Bij een enkelzijdige belasting gaat dit vanaf Spanje 15 millimeter zijn, terwijl dat 20 millimeter was. Het buigen van de 'kleppen' bij de voorvleugel gaat ook naar 3 millimeter, terwijl dit 5 millimeter was.

Marko over regelwijzigingen

In gesprek met Kleine Zeitung stelt Marko dat hij net zoals Verstappen echter niet verwacht dat de fans en teams grote veranderingen in de pikorde moeten verwachten. “Ik denk niet dat het een wereld van verschil zal maken. Veel mensen hopen dat hierdoor het hele aerodynamische concept niet meer werkt, maar dat verwacht ik niet.” Christian Horner, de teambaas van Red Bull, stelde dat hij wel denkt dat de regelwijziging impact gaat hebben.

