De regelwijziging die de FIA voor de F1 Grand Prix van Spanje met betrekking tot de flexibiliteit van de voorvleugel gaat doorvoeren, gaat volgens Red Bull Racing-teambaas Christian Horner wel degelijk impact hebben. Hoe groot die impact gaat zijn, weet de Brit echter niet zeker.

In gesprek met Motorsport.com stelt Horner dat hij nu iets voorzichtiger is dan voorafgaand aan het seizoen, toen hij stelde dat het vanaf de race in Spanje een compleet nieuw kampioenschap gaat worden. Toch denkt de Brit wel dat het impact gaat hebben. "We gaan nu naar circuits toe met meer snelle bochten en die aanpassing van de voorvleugel is in essentie een verandering van het reglement. Misschien heeft dat nul impact op de krachtsverhoudingen, maar het is in ieder geval een verandering en zal alle teams in zekere zin raken. Misschien is de impact neutraal, maar het zal in ieder geval overal een effect hebben."

Horner over impact reglementen FIA in Spanje

Horner stelt echter ook dat de impact mee kan vallen en de verhoudingen niet al te veel op de schop gaan door de nieuwe regels. "Dat zou kunnen, ja, al weten wij natuurlijk nog niet hoe dit de andere teams precies zal raken. Het is in ieder geval een significante verandering en zal sowieso enig effect op iedereen hebben. Sommige teams hebben er misschien al op geanticipeerd. Het effect kan neutraal zijn, al weet je natuurlijk niet wat het qua bandenslijtage en dergelijke zal doen. Het maakt het leven er in ieder geval niet makkelijker op."

