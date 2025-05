De F1 Grand Prix van Spanje staat voor de deur. Natuurlijk horen er bij een nieuw raceweekend ook nieuwe upgrades, al helemaal door de introductie van nieuwe technische reglementen om het 'flexen' van de voorvleugels tegen te gaan. McLaren verrast door als enige team officieel geen upgrades mee te nemen.

In artikel 3.15.4 en 3.15.5 van het technisch reglement staat nu dat de verticale afwijking van de voorvleugel niet meer dan 10 millimeter in plaats van 15 millimeter mag zijn, wanneer gewichten symmetrisch op beide kanten worden gelegd. Wanneer het gewicht op één kant van de voorvleugel drukt, mag de verticale afwijking niet meer dan 15 millimeter in plaats van 20 millimeter zijn. De flaps op de voorvleugel mogen vanaf nu niet meer dan 3 millimeter doorbuigen. Dit was eerst nog 5 millimeter. Red Bull Racing en Ferrari hebben de voorvleugel aangepast om aan de nieuwe regels te voldoen.

Zes teams veranderen voorvleugel voor nieuwe regels

McLaren en Mercedes hebben geen nieuwe voorvleugel meegenomen. McLaren zou de nieuwe voorvleugel al in Imola hebben getest en heeft überhaupt niks nieuws ontwikkeld, wat ongewoon is voor het weekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Mercedes heeft de vloer wel aangepast een verbetering in de luchtstroom te vinden.

Rob Marshall, de hoofdontwerper van McLaren, heeft tegenover Alex Brundle van F1 TV wel toegegeven dat het wel een 'hangertje' heeft toegevoegd tussen de twee bovenste flaps op de voorvleugel, maar blijkbaar is deze kleine aanpassing niet groot genoeg dat het moest worden doorgegeven aan de FIA. Waarschijnlijk moet dit ervoor zorgen dat de flaps dichterbij elkaar blijven en op het rechte stuk dus niet te ver achterover hellen.

Aston Martin, Haas, Racing Bulls en Williams hebben ieder een nieuwe voorvleugel ontwikkeld om aan de nieuwe regels te voldoen. Net als Mercedes heeft Alpine ook geen nieuwe voorvleugel, maar wel een wijziging aan de vloer. Racing Bulls heeft de neus aangepast om de nieuwe voorvleugel te laten werken. Williams heeft speciaal voor Spanje de achterhoeken en de louvres op de engine cover aangepast voor betere koeling.

Kick Sauber heeft de voorvleugel wel aangepast, maar alleen voor een verbeterde efficiëntie van de downforce, niet om het 'flexen' tegen te gaan. De sidepods en de vloer hebben ook een opfrisbeurt gehad om de luchtstroom van voor naar achter aan te pakken.

