Lewis Hamilton schroomt het niet om op flamboyante wijze de Formule 1-paddock binnen te komen. Zo ook niet in Spanje, waar de zevenvoudig wereldkampioen een horloge van ruim 1,3 miljoen euro om zijn arm draagt.

Lewis Hamilton is misschien wel de grootste naam op de Formule 1-grid. De veertigjarige Ferrari-coureur heeft een gigantische achterban en met zeven wereldkampioenschappen achter zijn naam, behoort hij tot de groten der aarde wat betreft de koningsklasse van de autosport. De Brit loopt doorgaans niet weg voor zijn sterrenstatus. Hamilton is geregeld op exclusieve feesten te zien en draagt vaker wel dan niet peperdure kleding.

Artikel gaat verder onder video

Peperduur horloge Hamilton

In Barcelona zorgt de nummer zes in het wereldkampioenschap echter voor opgetrokken wenkbrauwen met een kleine accessoire. Hamilton droeg tijdens de mediadag namelijk een horloge van maar liefst 1.350.032 euro op zijn pols. Het gaat om een Richard Mille 43-01 Ferrari Tourbillion Spit-Seconds Chronograph. Het is het eerste exemplaar in een oplage van slechts 75 wereldwijd.

Sir Lewis Hamilton, today, is wearing a Richard Mille 43-01 Ferrari Tourbillon Split-Seconds

Chronograph worth $1,535,000.



1 of 75 in the world. pic.twitter.com/uPgjF17LJp — sim (@simsgazette) May 29, 2025

Gerelateerd