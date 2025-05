Yuki Tsunoda gaat naar eigen zeggen de auto van Red Bull Racing steeds beter begrijpen en is ervan overtuigd dat hij binnenkort op een natuurlijke wijze met de RB21 overweg kan.

Yuki Tsunoda is sinds de Grand Prix van Japan de teammaat van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Japanner verving daar Liam Lawson, die al na twee races terug werd gestuurd naar zusterteam Racing Bulls. De Red Bull-top heeft inmiddels meerdere keren uitgesproken dat Tsunoda het seizoen hoe dan ook af zal mogen maken bij de Oostenrijkse grootmacht, en dus alle tijd krijgt om te wennen aan zowel de auto als zijn nieuwe team.

Een kwestie van ervaring

En die tijd heeft hij nodig, zo vertelt Tsunoda zelf. In Imola kende hij een enorme klapper in de kwalificatie, toen hij tijdens een snelle run te veel van de kerbstone meenam en over de kop tegen de muur sloeg. Tsunoda kwam er gelukkig zonder kleerscheuren vanaf, maar hij realiseerde zich op dat moment naar eigen zeggen dat hij nog veel te weinig ervaring heeft met de RB21, om echt te kunnen pushen.

De auto beter begrijpen

"Het begrijpen van de auto gaat steeds beter", klinkt het op de persconferentie in Barcelona. "Het heeft allemaal te maken met ervaring. De afgelopen vier jaar bij Racing Bulls wist ik precies wat er zou gaan gebeuren. Ik kon op een natuurlijke wijze reageren en snel rijden. Dat soort dingen zullen nu ook weer komen. In Imola realiseerde ik mij hoe weinig kennis over de auto ik had. Het is niet alsof ik mijn zelfvertrouwen ben verloren, ik moet het gewoon langzaam opbouwen."

