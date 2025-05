Damon Hill is onder de indruk van Racing Bulls-debutant Isack Hadjar. De Fransman legde in Monaco beslag op de zesde plaats, nadat hij in de trainingen twee keer in de muur belandde. Hill neemt zijn petje af voor de goed presterende rookie.

Isack Hadjar is één van de zes nieuwe gezichten op de grid dit seizoen. De Parijzenaar was op voorhand niet de meest geanticipeerde debutant, maar heeft zich inmiddels ontwikkeld tot dé grote verrassing van het seizoen. Hadjar heeft inmiddels vijftien punten bij elkaar gereden - goed voor de tiende plaats in het kampioenschap - en is daarmee de best presterende Red Bull-coureur onder Max Verstappen. Red Bull Racing-coureur Yuki Tsunoda moet het vooralsnog doen met tien punten, waar de teller bij Racing Bulls-coureur Liam Lawson op vier staat.

Zesde plaats in Monaco

In Monaco gooide Hadjar opnieuw hoge ogen door als zesde over de streep te komen, nadat hij in de trainingen nog twee keer crashte. "Hij heeft iedereen verrast", vertelt Damon Hill over de Fransman in de podcast Chequered Flag. "Ik denk dat hij ook zichzelf versteld doet staan. Ik weet het niet, maar ik ben in ieder geval onder de indruk van hem. Het verbaast me wat hij allemaal heeft laten zien."

Petje af

Hadjar kende een slechte start van het seizoen door te crashen tijdens de formatieronde van de openingsrace in Australië, maar heeft zich sindsdien indrukwekkend weten te herpakken. Hill vervolgt: "In Monaco reed hij twee keer de muur in, maar hij liet zich niet uit veld slaan. Hij verreed vervolgens een geweldige kwalificatie en race. Petje af." In de paddock wordt al enige tijd gefluisterd dat Hadjar steeds meer aanspraak op het zitje naast Max Verstappen bij Red Bull Racing zou maken.

