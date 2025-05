Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen maakt zich op voor het raceweekend in Spanje. De Nederlander stelt in de preview van Red Bull Racing dat het Circuit de Barcelona-Catalunya doet denken aan het circuit in Imola, en verwacht daarom dat de RB21 daar beter uit de voeten kan.

In Monaco werd de RB21 geconfronteerd met hobbels en kerbstones, en laat dat nu net niet het sterkste punt van de wagen zijn. Met een vierde plek wist Verstappen toch het maximale eruit te halen. Hoewel hij aan de leiding lag, moest hij in de slotfase nog een verplichte pitstop maken. Dergelijke tactieken lijken in Spanje niet nodig, want Verstappen verwacht dat de wagen daar veel beter tot zijn recht zal komen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Is McLaren de FIA een stap voor? 'Zij weten hoe ze de strengere test kunnen doorstaan'

Circuit heeft wat weg van Imola

Verstappen wil Monaco snel vergeten en kijkt uit naar de race in Barcelona: "Monaco was niet de meest spannende race voor ons: we deden alles goed, maar uiteindelijk konden we na de kwalificatie niet veel meer doen in de race. Spanje is de laatste race van de triple header. We hopen beter te presteren omdat het meer lijkt op wat we in Imola hadden. Ik denk dat de auto beter zal aanvoelen en we daardoor competitiever zouden moeten zijn."

OOK INTERESSANT: 'Red Bull bezig met antwoord op remfoefje, maar vreest voor updates McLaren in Oostenrijk'

Speciale herinnering aan Spanje

Daarnaast zijn er een aantal hoge snelheidsbochten terug te vinden op de baan en dat is in het voordeel van Red Bull: "Het circuit heeft veel historie en heeft lange bochten en snelle bochten, en is altijd mooi om er te rijden. Spanje is waar ik mijn eerste Formule 1-race won, dus ik heb daar veel speciale herinneringen en hopelijk kunnen we onze prestaties deze week maximaliseren."

Gerelateerd