De Formule 1 maakt zich na de krappe straten in Monte Carlo op voor de race op bekend terrein: het Circuit de Barcelona-Catalunya. In Spanje krijgen de teams weer een ‘normaal’ circuit voorgeschoteld, waar ook het weer mogelijk een rol van betekenis kan spelen.

Afgelopen weekend in Monaco werden de teams geconfronteerd met een verplichte tweestopper, opgelegd door de FIA. Het idee was dat dit voor meer spektakel zou zorgen, maar dat bleef uiteindelijk uit. De oorzaak ligt volgens velen bij het circuit zelf, dat simpelweg te smal is voor de huidige generatie Formule 1-wagens. In Barcelona speelt dat probleem minder. Daar zijn wél verschillende plekken waar coureurs een inhaalactie kunnen inzetten.

Weersverwachting Grand Prix van Spanje

In Barcelona schijnt momenteel volop de zon, en dat blijft waarschijnlijk ook zo tijdens het Grand Prix-weekend. De temperaturen lopen op tot gemiddeld zo’n 28 graden Celsius, met een zwakke tot matige wind. Op zaterdag is er een kleine kans op neerslag, ongeveer vijf procent. Voor zondag wordt er geen druppel regen verwacht en met een temperatuur van zo’n 26 graden kunnen de coureurs zich opmaken voor zomerse omstandigheden.

