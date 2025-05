De FIA heeft de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Monaco vrijgegeven. De race gaat over iets minder dan tien minuten van start en Lando Norris heeft vanaf pole position de beste papieren om de zege naar zich toe te trekken.

Naast de McLaren-coureur staat thuisheld Charles Leclerc. Daarachter vinden we kampioenschapsleider Oscar Piastri. Max Verstappen reed de vijfde tijd, maar profiteert van de straf voor Lewis Hamilton en schuift dus door naar P4. Op de vijfde plek staat Isack Hadjar. Fernando Alonso heeft uitzicht op het podium vanaf P6, terwijl Lewis Hamilton drie plaatsen straf heeft gekregen en straks vanaf P7 start. Esteban Ocon heeft zich met zijn achtste tijd ook in de top tien genesteld, net als Liam Lawson, die vanaf P9 vertrekt. Alexander Albon staat op een puntenpositie, want hij begint de wedstrijd vanaf P10.

Definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Monaco

Carlos Sainz zal vanmiddag vanaf P11 vertrekken en daarachter staat de tweede Red Bull, namelijk die van Yuki Tsunoda. Nico Hülkenberg kwam niet verder dan P13 en George Russell kon na het stilvallen tijdens de kwalificatie niet verder komen dan P14. Teamgenoot Kimi Antonelli crashte zaterdagmiddag en zal straks vanaf P15 moeten starten. Daarachter vinden we de regerend Formule 2-kampioen: Gabriel Bortoleto. Pierre Gasly hoopt op een wonder vanaf P17 en staat vóór teamgenoot Franco Colapinto. Oliver Bearman heeft een straf van tien plaatsen gekregen vanwege het inhalen onder de rode vlag, en Lance Stroll vertrekt vanaf de laatste positie.

