De FIA waarschuwde niet lang geleden dat coureurs riskeren bestraft te worden bij herhaaldelijke overtredingen van de zogeheten deltatijd. Er werd onder andere door Max Verstappen geklaagd over gevaarlijk rijgedrag op de vrijdag voor de F1 Grand Prix van Monaco. Dit is hoe de stewards daarop kunnen ingrijpen tijdens de kwalificatie.

De afgelopen jaren is verkeer in de kwalificatie een steeds groter probleem geworden. Een van de dieptepunten was de kwalificatie op Monza in 2019, toen niemand aan kop wilde liggen, waardoor zeven coureurs te laat over start-finish kwamen in Q3. De FIA wilde ingrijpen op het feit dat er werd geblokkeerd en onnodig langzaam werd gereden en voerde daarom de deltatijd in: de maximale tijd die je mag doen over het rijden tussen safety car-lijn 2 en safety car-lijn 1, die in Monaco bij het einde van de pitstraat en het insturen van de laatste bocht liggen. Daar mag je dit weekend niet langer dan 1 minuut en 24 seconden over doen.

Waarschuwing van FIA en klachten van Verstappen

Wanneer coureurs de deltatijd overschrijden die door wedstrijdleider Rui Marques is bepaald, worden ze normaal gesproken wel onderzocht, maar vaak wordt er geen straf uitgedeeld. Als de stewards wel ingrijpen op het onnodig langzaam rijden, dan is het vaak met niet meer dan een formele waarschuwing. Dat kan in Monaco anders gaan worden. De FIA maakte in Miami in een verklaring duidelijk dat "een zwaardere penalty kan worden opgelegd voor hetzelfde vergrijp", nadat Verstappen een reprimande had gekregen voor te langzaam rijden.

Daar komt bij dat er een hoop geklaag was over verkeer tijdens de vrije trainingen. Lance Stroll reed zelfs zo langzaam dat hij een crash met Charles Leclerc veroorzaakte. Voorkomen dat de deltatijd wordt overschreden, zal een flinke uitdaging worden voor de coureurs, al helemaal als je er tegelijkertijd voor moet zorgen dat je niemand anders ermee lastigvalt. De stewards liggen daarom op de loer om te kijken of iedereen zich aan de regels gaat houden tijdens de kwalificatie. Doe een coureur dat niet, dan kan dat een gridstraf tot gevolg hebben.

Verstappen was een van velen die klaagde over de onoplettendheid van zijn collega's. "Wat de f***, maat! Ongelooflijk deze jongens, zo gevaarlijk!", schreeuwde de Red Bull-coureur over de boardradio. "Ik snap dat dit nog maar de training is, maar dit vind ik onacceptabel om zo iemand op te houden. Het is zo gevaarlijk door die zwembadchicane."

