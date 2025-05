Tijdens de aankomende F1 Grand Prix van Monaco moet iedereen tenminste twee bandenwissels doen. Kampioenschapsleider Oscar Piastri ziet niet in hoe de nieuwe regel moet zorgen voor meer inhaalacties en denkt dat de race alleen maar ingewikkelder is geworden. De McLaren-coureur ziet daardoor kansen liggen voor de teams die momenteel niet aan de top staan.

De wedstrijd in Monte Carlo van vorig jaar werd afgetrapt met een flinke klapper van Sergio Pérez, Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg, resulterend in een rode vlag. In de Formule 1 mag je gewoon je banden wisselen, wanneer de race is stilgelegd, en dat telt dan als een pitstop. De FIA wilde een situatie als deze dit seizoen voorkomen en de spanning proberen terug te brengen, en dus zijn er twee verplichte pitstops ingevoerd. Lees hier hoe het nieuwe reglement voor Monaco precies werkt.

Race alleen maar ingewikkelder gemaakt

"Ik denk nog steeds dat meer dan negentig procent draait om de kwalificatie in Monaco, maar het is nu wel heel ingewikkeld geworden", reageert Piastri bij onder andere GPFans op de nieuwe regel. "Het feit dat je drie setjes banden moet gebruiken... Als er rode vlaggen zijn, zoals vorig jaar, dan is het niet zo simpel meer als dat het eerst was. Het kan voor iedereen roet in het eten gooien. Maar ik denk dat je nog steeds moeilijk te verslaan bent, als je vanaf de pole begint, tenzij er iets dramatisch verkeerd gaat. Ik denk dat je [daarachter] wel meer gokjes kunt wagen, maar er komt een heleboel strategie bij kijken. En gaat het het inhalen makkelijker maken? Nee. Het zal de race alleen maar ingewikkelder maken."

Teams in het achterveld kunnen risico's nemen

Op Monaco is de bandenslijtage minimaal en je zou de gehele race op één setje banden kunnen doen, zoals in 2024. Maar omdat je nu verplicht tweemaal moet stoppen, denkt Piastri dat er "veel meer gepusht" gaat worden. Ook denkt hij dat er kansen liggen voor de teams uit het midden- en achterveld. "Het is zo ingewikkeld. Er gaat volgens mij veel gegokt worden met safety cars en rode vlaggen, al helemaal als je niet op een goede positie ligt", aldus de Australiër. "Er gaan een boel risico's genomen worden, want als [achtervelders] het bij het verkeerde eind hebben, dan verliezen ze weinig. Dat gaat het moeilijker maken voor alle topteams."

