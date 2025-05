Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton kan wel genieten van McLaren. De papaja-oranje brigade maakt sinds vorig jaar weer deel uit van de topteams, en dat kan op de goedkeuring van de Engelsman rekenen. Daarnaast ziet de Ferrari-coureur dat Oscar Piastri alles goed doet om wereldkampioen te worden.

Hamilton startte in 2007 bij het team van McLaren en liep op één puntje de wereldtitel mis, die hij een jaar later alsnog wist te winnen. In 2013 stapte hij over naar Mercedes, toen Michael Schumacher zijn laatste seizoen in de koningsklasse had gereden. Het succes kwam echter pas een jaar later, toen Mercedes een ijzersterke power unit had ontwikkeld. In de elf jaar dat de Engelsman voor de Zilverpijlen reed, wist hij zes keer het kampioenschap te winnen.

Artikel gaat verder onder video

McLaren doet weer mee om de prijzen

Piastri rijdt inmiddels zijn derde jaar in de Formule 1, en Hamilton legt tegenover onder andere GPFans uit dat hij onder de indruk is van de prestaties van de Australiër. "Ik ken hem niet heel goed. We praten weleens, maar hij is altijd makkelijk benaderbaar. Het is een goede kerel. Wat hij nu doet is echt fantastisch," aldus Hamilton. Ook vindt hij het mooi om te zien dat McLaren weer meedoet om de prijzen. "Het is heel goed om te zien dat McLaren er weer staat; ik ben daar begonnen."

Titelstrijd

De renstal heeft echter geen uitgesproken nummer één-coureur, en Hamilton ziet dat het duo elkaar weinig ontloopt. "Ook dat ze zo dicht bij elkaar zitten, hij en Lando. Twee hele goede coureurs. De druk op die twee is denk ik ondenkbaar groot. Vooral Oscar doet het erg goed, elk weekend," merkt hij op. Piastri hoopt, net als Lando Norris, dit jaar zijn eerste titel te kunnen pakken, terwijl Max Verstappen jaagt op zijn vijfde kampioenschap. "Hij [Piastri] doet wat hij moet doen om de titel te winnen. Ik heb niet echt advies voor hem; hij moet gewoon blijven doen wat hij doet."

Gerelateerd