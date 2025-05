Max Verstappen heeft "geen al te hoge verwachtingen" van het raceweekend in Monaco. De viervoudig wereldkampioen laat weten eerst de kwalificatie af te willen wachten, voordat hij verdere verwachtingen uitspreekt.

Het Formule 1-circus is neergestreken in Monaco, waar aanstaande zondag één van de meest iconische races van de kalender wordt afgewerkt. Op de nauwe straten van Monte Carlo is inhalen vrijwel onmogelijk, waardoor de kwalificatie op zaterdag als de belangrijkste kwalificatie van het seizoen wordt gezien. Max Verstappen won afgelopen week de Grand Prix van Imola, maar loopt nog geen polonaise voor de stratenrace in het prinsdom.

Kwalificatie ontzettend belangrijk

"Het circuit is heel moeilijk om écht de baas te zijn, vooral in de kwalificatie", vertelt Verstappen tegenover onder andere GPFans. "Inhalen is ontzettend lastig, dus de kwalificatie is belangrijk. Het is uitdagend, hobbelig en er is veel historie. Het is heel speciaal om hier te racen. Eigenlijk is het best bizar. Maar als je na afloop op de hoogste trede van het podium staat, denk je: dat was een goed weekend." Toch houdt de Limburger een slag om de arm wat betreft de mogelijkheden voor Red Bull Racing.

Geen al te hoge verwachtingen

Op de vraag of het team in Imola genoeg progressie heeft geboekt om hier competitief te kunnen zijn, klinkt het: "Als je kijkt naar het gemiddelde van Miami en Imola, staan we er niet zo goed voor. De vrijdag in Imola was niet goed, dus we moeten rustig blijven. We moeten onze auto wat beter begrijpen qua wat we willen met de afstellingen. Monaco is geen circuit op hoge snelheid, dus ik heb geen al te hoge verwachtingen. We zullen zien wat er morgen gebeurt, en vanaf daar moeten we verder kijken. Ik weet niet waar we staan in de pikorde. Historisch gezien doen we het goed op stratencircuits."

