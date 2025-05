Komend weekend staat de F1 Grand Prix van Monaco op het programma, een paar dagen na de zege van Max Verstappen in Imola. De FIA heeft het persconferentieschema voor de donderdag en vrijdag bekendgemaakt.

Nadat de coureurs afgelopen weekend nog in Imola waren, zijn de coureurs aanstaande donderdag alweer in Monaco. Het is de plek waar veel coureurs, waaronder Max Verstappen, woonachtig zijn. De historische Grand Prix staat zondag op het programma, en zoals altijd wordt het raceweekend afgetrapt met de persconferenties. Om 14:30 uur trappen Pierre Gasly, Charles Leclerc en Isack Hadjar af. Om 15:00 uur zullen vervolgens Gabriel Bortoleto, Verstappen en Alexander Albon volgen. De overige veertien coureurs zullen bij de pers hun zegje doen.

Teambazen op vrijdag

Op vrijdag, tussen de eerste en tweede vrije training door, zullen de teambazen aan de beurt zijn. Komende vrijdag mogen Andy Cowell (Aston Martin), Toto Wollff (Mercedes) en James Vowles (Williams) hun zegje doen tegenover de aanwezige media.

